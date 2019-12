ONZ: Ponad 7 tys. aresztowanych uczestników protestów w Iranie

Ponad 7 tys. osób pozostaje w Iranie w aresztach pod zarzutem udziału w demonstracjach, które od połowy listopada wstrząsają krajem. Są to dane ONZ, która krytykuje Teheran za te represje, a zwłaszcza za sposób traktowania zatrzymanych.

Aresztowania w całym kraju wciąż trwają - oświadczyła na konferencji prasowej Wysoka Komisarz Narodów Zjednoczonych do spraw Praw Człowieka Michelle Bachelet. "Jestem niezmiernie zaniepokojona z powodu stanu fizycznego zatrzymanych osób, pogwałcenia ich prawa do właściwego procesu sądowego. Zwłaszcza, że znaczna część zatrzymanych może być sądzona na podstawie oskarżeń o przestępstwa karane w Iranie śmiercią" - powiedziała.

Według informacji, w których posiadaniu jest ONZ, co najmniej 208 osób zostało zamordowanych, w tym 13 kobiet i 12 dzieci. Do Biura Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych do spraw Praw Człowieka (UNHCHR) dochodzą również informacje, mówiące o tym, że liczba śmiertelnych ofiar represji jest dwukrotnie wyższa. UNHCHR nie ma jednak środków, aby te dane zweryfikować.

Bachelet zażądała w tej sytuacji od władz Iranu "jawności działania" oraz wyrażenia zgody na przeprowadzenie szybkiego i bezstronnego dochodzenia dotyczącego wszystkich nadużyć, do których doszło podczas demonstracji w Iranie, w tym w sprawie stosowania ostrej amunicji do rozpraszania bezbronnych uczestników demonstracji. W działaniach tych uczestniczyła Gwardia Rewolucyjna.

Z danych ONZ wynika, że demonstranci w Iranie byli rozpraszani z użyciem wielu środków przemocy, m.in. ostrzeliwano ich z dachów budynków oraz ze śmigłowców; również wtedy, gdy ratowali się ucieczką, o czym świadczą rany pleców.

ONZ również oskarża władze w Teheranie o zastraszanie irańskich dziennikarzy, także tych pracujących dla zagranicznych mediów i sieci informacyjnych. Jako metodę zastraszania pracowników mediów wywiad irański stosuje pogróżki pod adresem ich rodzin.

Bachelet wezwała irańskie władze do uwolnienia aresztowanych demonstrantów i zagwarantowania im prawa do obrony oraz do zaprzestania represji wobec uczestników pokojowych protestów.

W czwartek specjalny wysłannik USA ds. Iranu Brian Hook poinformował, że w demonstracjach w Iranie mogło zginąć ponad 1 tys. osób. Wyjaśnił, że bilans ten został sporządzony na podstawie informacji przysyłanych przez obywateli Iranu, danych wywiadu i raportów organizacji pozarządowych.