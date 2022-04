ONZ: Ponad pięć milionów osób uciekło z Ukrainy, najwięcej do Polski

Od początku rosyjskiej inwazji na Ukrainę z kraju uciekło 5 372 854 osób, z czego prawie trzy miliony przyjechały do Polski - informuje w czwartek Wysoki Komisarz Narodów Zjednoczonych do Spraw Uchodźców (UNHCR).

W Polsce znalazło się ponad 2,9 mln uchodźców z Ukrainy, ponad 801 tys. osób uciekło do Rumunii, 507 tys. udało się na Węgry, 439 tys. do Mołdawii, a 363 tys. na Słowację. Agencja podaje także liczby dotyczące osób, które wyjechały do Rosji i na Białoruś, ale nie jest jasne, czy są w to wliczane przymusowe przesiedlenia.

Wedle najnowszych danych Międzynarodowej Organizacji do Spraw Migracji (IOM) na Ukrainie znajduje się także 7,7 mln uchodźców wewnętrznych, czyli osób, które musiały opuścić swoje domy, ale udały się do innego miejsca w granicach kraju.