ONZ: potrzebujemy 10 miliardów dolarów na pomoc humanitarną dla Syryjczyków

Głównym celem brukselskiej konferencji „Wspieranie przyszłości Syrii i regionu”, współorganizowanej online we wtorek przez Unię Europejską i ONZ będzie uzyskanie 10 miliardów dolarów na pomoc humanitarną dla Syryjczyków- twierdzą przedstawiciele ONZ.

Około 24 milionów ludzi potrzebuje podstawowej pomocy, jest to wzrost o cztery miliony w ciągu ostatniego roku i najwyższa liczba od czasu rozprawienia się z prodemokratycznymi demonstrantami przez prezydenta Syrii Baszara al-Assada w 2011 roku, co doprowadziło do wojny domowej.

"To było dziesięć lat rozpaczy i katastrofy dla Syryjczyków" - powiedział przedstawiciel ONZ Mark Lowcock: "Pogarszające się warunki życia, upadek gospodarczy i COVID-19 skutkują coraz większym głodem, niedożywieniem i chorobami. Jest mniej walk, ale nie ma dywidendy dla pokoju" - oświadczył.

Walki między siłami armii syryjskiej a rebeliantami ustały, ponieważ rok temu porozumienie zakończyło kampanię bombardowań kierowaną przez Rosję, która spowodowała wysiedlenie ponad miliona ludzi, ale rosyjskie naloty, wraz z siłami zbrojnymi wspieranymi przez Iran i Syrię, nadal atakują posterunki rebeliantów.

Sekretarz Generalny ONZ Antonio Guterres powiedział, że Syria jest "żywym koszmarem", w którym około połowa dzieci nigdy nie przeżyła dnia bez wojny, a 60 procent Syryjczyków jest zagrożonych głodem.

W osobnym oświadczeniu Międzynarodowy Ruch Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca wezwał międzynarodowych darczyńców do pomocy w odbudowie kraju, zwłaszcza w celu naprawy znajdujących sie w krytycznym stanie usług zdrowotnych, wodociągowych i elektrycznych.

"Nasza infrastruktura jest zrujnowana" - powiedział Khaled Hboubati z Syryjskiego Towarzystwa Arabskiego Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca.

Odbudowa zniszczonych miast wymaga miliardów dolarów i nie może się rozpocząć, dopóki mocarstwa zaangażowane w konflikt, w tym Rosja i Iran, nie pomogą w osiągnięciu porozumienia pokojowego - mówi Unia Europejska, która jest gospodarzem konferencji.

Szef Międzynarodowego Komitetu Czerwonego Krzyża, Peter Maurer, wezwał światowe mocarstwa do zawarcia porozumienia pokojowego lub stawienia czoła wielu corocznym konferencjom darczyńców na rzecz Syrii. "Jesteśmy tutaj, aby pomóc, ale ostateczna odpowiedzialność spoczywa na stronach konfliktu" - powiedział.