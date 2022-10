ONZ pracuje nad przedłużeniem porozumienia w sprawie eksportu ukraińskich zbóż

Sekretarz generalny ONZ Antonio Guterres i jego zespół pracują nad przedłużeniem porozumienia w sprawie eksportu ukraińskich zbóż przez Morze Czarne; umowa może wygasnąć w listopadzie - przekazał w piątek rzecznik organizacji Stephane Dujarric.

Rozpoczęła się rejestracja na naszą najnowszą konferencję. PRECOP 27 pod patronatem WNP.PL odbędzie się 18-19 października i poprzedzi Szczyt Klimatyczny COP27 w Egipcie. Zapraszamy!

Zespół Guterresa zamierza nie tylko przedłużyć, ale też poszerzyć tę umowę, a ponadto "pracuje również nad usunięciem przeszkód w eksporcie rosyjskich zbóż i nawozów" - dodał Dujarric; wyjaśnił, że w związku z tym dyrektor ONZ do spraw pomocy humanitarnej Martin Griffiths i przedstawicielka organizacji do spraw handlu Rebeca Grynspan udadzą się za około tydzień do Moskwy, by omówić te kwestie.

Porozumienie w sprawie odblokowania eksportu ukraińskich produktów rolnych przez Morze Czarne zostało podpisane w lipcu w Stambule. Jego stronami są Ukraina, Rosja, Turcją i ONZ.

Umowę zawarto, aby złagodzić globalny kryzys żywnościowy i obniżyć ceny towarów spożywczych, które wzrosły z powodu rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Porozumienie ma też zagwarantować bezpieczne korytarze morskie do trzech ukraińskich portów: Odessy, Czarnomorska i Jużnego (Piwdennego). Strony zgodziły się, że statki handlowe zmierzające do tych portów nie będą atakowane. Podczas wejścia i wyjścia do zaminowanych przez Ukraińców z przyczyn obronnych portów są pilotowane przez ukraińskich nawigatorów.

Zobacz nasze najnowsze 1x1. Przemysł 4.0 może być tym elementem, który spowoduje olbrzymią zmianę konkurencyjności naszych produktów, eksport naszej myśli technicznej - mówi ArturPollak, prezes APA Group.