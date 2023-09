ONZ: Prezydent Biden: jeśli pozwolimy na rozbiór Ukrainy, niepodległość każdego kraju będzie zagrożona

Jeśli pozwolimy na gwałcenie podstawowych zasad, obłaskawimy agresora i pozwolimy na rozbiór Ukrainy, żaden członek ONZ nie będzie mógł być pewny swojej niepodległości - oświadczył we wtorek prezydent USA Joe Biden, zabierając głos w debacie generalnej 78. sesji Zgromadzenia Ogólnego NZ. Dodał, że tylko Rosja stoi na drodze do pokoju na Ukrainie.

"Rosja sama stoi na drodze do pokoju. Bo ceną Rosji za pokój jest kapitulacja Ukrainy, ukraińskie terytorium, ukraińskie dzieci" - powiedział Biden.

"Zapytam was: jeśli porzucimy podstawowe zasady Narodów Zjednoczonych, by obłaskawić agresora, to czy jakikolwiek członek tego ciała może czuć się pewny, że będzie chroniony? Jeśli pozwolimy na rozbiór Ukrainy, czy niepodległość jakiegokolwiek kraju będzie bezpieczna? Z szacunkiem sugeruję, że odpowiedź brzmi +nie+. Musimy przeciwstawić się tej agresji dziś i odstraszyć agresorów jutro" - dodał.