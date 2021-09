ONZ: Prezydent Duda: solidarność wobec pandemii, nieodwracanie się od praw człowieka powinny być naszym wspólnym działaniem

Solidarność wobec pandemii, nieodwracanie się od praw człowieka i praw całych narodów oraz odwaga w realizowaniu ambitnych celów w walce o planetę powinna być naszą dewizą, wspólnym działaniem - powiedział prezydent Andrzej Duda.

"Solidarność wobec pandemii, która przecież nie ustała, nieodwracanie się od praw człowieka i praw całych narodów, rozwój ONZ zawsze uwzględniający prymat prawa międzynarodowego oraz odwaga w wyznaczaniu i realizowaniu ambitnych celów w walce o planetę, powinna być naszą dewizą, naszym wspólnym działaniem" - mówił prezydent w swoim wystąpieniu podczas 76. sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ w Nowym Jorku.

Andrzej Duda zauważył, że przez ostatnie dwadzieścia miesięcy zdominowanych przez pandemię często zdajemy sobie pytania o to, jaki będzie świat postpandemiczny, czy będzie światem solidarności, "czy też wrócimy do business as usual i uznamy, że te miesiące to po prostu wyrwa, po której wrócimy do dawnych błędów".

"Osobiście uważam, że pragnienia ludzkości są te same: to życie w bezpieczeństwie i dobrobycie, to demokracja i prawa człowieka, to świat bez wojen i naruszania granic, to narody respektujące wzajemnie swoje terytoria, języki i tożsamość, to świat bez dyskryminacji, bez obrażania przyrodzonej godności człowieka, świat zgodny m.in. z założeniami twórców Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka. Świat oparty na solidarności" - powiedział prezydent.

"Wierzę, że Polska, niezależnie od tego, czy jej prezydentem jestem ja, czy ktokolwiek inny, do takiego świata będzie dążyć" - oświadczył Andrzej Duda.