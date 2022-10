ONZ: Prezydent Ukrainy oficjalnie poprosił o wpisanie Odessy na listę UNESCO

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski oficjalnie poprosił o wpisanie historycznego centrum Odessy na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. W przemówieniu, skierowanym we wtorek do Rady Wykonawczej organizacji, zaznaczył, że obecnie, w obliczu zagrożenia rosyjskimi atakami rakietowymi na terytorium Ukrainy, świat nie może odwracać wzroku od groźby zniszczenia dóbr kultury.

Rozpoczęła się rejestracja na naszą najnowszą konferencję. PRECOP 27 pod patronatem WNP.PL odbędzie się 18-19 października i poprzedzi Szczyt Klimatyczny COP27 w Egipcie. Zapraszamy!

Dyrektor generalna UNESCO Audrey Azoulay podkreśliła, że "ta inicjatywa oznacza zaufanie do mechanizmów ochrony UNESCO" - podała organizacja w oświadczeniu.

W nagranym wcześniej przemówieniu Zełenski wyraził wdzięczność dla oenzetowskiej organizacji za jej działania na Ukrainie i wezwał do "rozszerzenia wspólnych wysiłków" na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego kraju.

"Biorąc pod uwagę zagrożenie rosyjskimi atakami, musimy dać jasny sygnał, że świat nie odwróci wzroku od niszczenia naszej wspólnej historii, kultury, dziedzictwa. Jednym z kroków, jakie należy podjąć, jest ochrona historycznego centrum Odessy - pięknego miasta, ważnego portu na Morzu Czarnym i źródła kultury dla milionów ludzi na całym świecie" - powiedział prezydent Ukrainy.

Stały przedstawiciel Ukrainy przy UNESCO Wadym Omełczenko i mer Odessy Hennadyj Truhanow przekazali dokumentację nominacyjną we wtorek rano. Za podjęcie decyzji w sprawie nominacji będzie odpowiedzialnych 21 państw członkowskich Komitetu Światowego Dziedzictwa. Nie podano daty zwołania sesji Komitetu, na której zostanie rozstrzygnięta kandydatura Odessy.

UNESCO zmobilizowało międzynarodowych ekspertów do udzielenia władzom ukraińskim pomocy technicznej w przygotowaniu wniosku aplikacyjnego w obliczu zagrożeń związanych z toczącą się wojną - poinformowano w oświadczeniu. Jak dodano, pomimo działań wojennych, do tej pory żaden z ukraińskich obiektów kultury chronionych przez UNESCO nie został zbombardowany. Wpisanie na listę światowego dziedzictwa otworzyłoby Odessie dostęp do nadzwyczajnych mechanizmów pomocy międzynarodowej w celu wzmocnienia jej ochrony i ewentualnej pomocy w odbudowie.

Wojna i koszty dobijają kolejną znaną polską firmę. Zobacz nasze najnowsze 1x1 na Kanale Gospodarczym