ONZ: Prof. Michał Balcerzak w komitecie zajmującym się dyskryminacją rasową

Prof. Michał Balcerzak został wybrany do Komitetu Narodów Zjednoczonych ds. Eliminacji Dyskryminacji Rasowej (Committee on the Elimination of Racial Discrimination – CERD) na kadencję w latach 2022-2026- poinformowało w czwartek przedstawicielstwo RP przy ONZ.

Naukowiec został wybrany do CERD w Zgromadzeniu Ogólnym ONZ w Nowym Jorku. W skład komitetu wchodzi 18 niezależnych ekspertów, a jego zadaniem jest monitorowanie wdrażania zapisów międzynarodowej konwencji w sprawie likwidacji wszelkich form dyskryminacji rasowej.

CERD przygotowuje interpretacje zapisów Konwencji oraz rekomendacje dla państw, a także organizuje dyskusje tematyczne. Obrady Komitetu odbywają się w Genewie.

Jak wyjaśnił PAP Mariusz Lewicki, chargé d'affaires a.i. Stałego Przedstawicielstwa RP przy Narodach Zjednoczonych w Nowym Jorku CERD jest organem monitorującym wykonanie Międzynarodowej konwencji w sprawie likwidacji wszelkich form dyskryminacji rasowej, której Polska jest stroną od momentu jej przyjęcia w latach 60. ubiegłego wieku.

"Wybór prof. Michała Balcerzaka do Komitetu stanowi dowód uznania dla jego kompetencji i doświadczenia, ale także dla roli Polski w promowaniu prawa międzynarodowego na forum ONZ. Jest to jeden z priorytetów naszego członkostwa w Radzie Bezpieczeństwa ONZ. Wybór prof. Balcerzaka do Komitetu traktujemy jako kontynuację działań w tym obszarze" - podkreślił Lewicki.

Prof. Balcerzak jest wykładowcą Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Specjalizuje się w problematyce praw człowieka.

Z Nowego Jorku Andrzej Dobrowolski