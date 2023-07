ONZ: Program Żywnościowy zmniejszył pomoc dla głodujacego Haiti, UE deklaruje doraźne wsparcie

ONZ-owski Światowy Program Żywościowy, jak ogłosił we wtorek jego dyrektor ds. pomocy dla głodującego Haiti Jean Martin Bauer, zmuszony był w tym roku „z braku wystarczających środków” zmniejszyć o 25 proc. pomoc dla tego kraju. UE zadeklarowała doraźne wsparcie.

Decyzja zapadła w sytuacji gdy w tym 11-milionowym kraju pomoc jest szczególnie pilnie potrzebna. 4,9 miliona mieszkańców Haiti dotkniętych jest - według danych ONZ - "ostrym niedożywieniem".

Jeśli Program nie znajdzie do końca roku dofinansowania co najmniej w wysokości 121 milionów dolarów, to nawet przy najbardziej oszczędnym wydatkowaniu środków, pomoc nie obejmie co najmniej 750 000 spośród głodujących mieszkańców kraju zniewolonego od trzech lat przez zbrojne organizacje i bandy przestępcze - stwierdził Bauer.

Od początku bieżącego roku ONZ-owski Program Żywnościowy zapewnił ciepłe posiłki ponad 450 tysiącom haitańskich dzieci w wieku szkolnym.

Jak zauważył Bauer "często był to ich jedyny posiłek w ciągu całego dnia". "Jednak życie Haitańczyków to dziś także codzienna walka o przetrwanie w warunkach stałego zagrożenia przemocą" - dodał.

Haiti jest dziś na drugim miejscu na świecie pod względem odsetka ludności skazanej na głód lub ostre niedożywienie.

Unia Europejska, która w tych dniach zajęła się sytuacją w tym wyspiarskim kraju, zadeklarowała wstępnie 10 milionów euro doraźnej pomocy.