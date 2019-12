ONZ: Prokurator MTK: trzeba ukarać winnych zbrodni w Darfurze

Prokurator Międzynarodowego Trybunału Karnego (MTK) Fatou Bensouda wzywała w środę na forum Rady Bezpieczeństwa ONZ do ukarania sprawców zbrodni w prowincji Sudanu, Darfurze. Wyraziła nadzieję, że będzie to możliwe w wyniku pozytywnych przeobrażeń w tym kraju.

"Musimy teraz wykorzystać okazję do podjęcia konkretnych kroków w celu położenia kresu bezkarności za zbrodnie w Darfurze. (...) Podkreślam gotowość mojego biura do podjęcia dialogu i współpracy z Sudanem w celu oddania sprawiedliwości ofiarom zbrodni w Darfurze albo w sądzie sudańskim albo przed MTK" - zapewniła.

Bensouda powoływała się na zmiany, do których doszło w Sudanie w ostatnim półroczu po obaleniu dyktatora Omara el-Baszira. Odniosła się do deklaracji z Dżuby z 11 września zawierającej m.in. kompleksowy plan mający prowadzić do pokoju.

Prokurator MTK przypomniała o nakazach aresztowania pięciu podejrzanych o zbrodnie, wśród nich Baszira, a także Abdela Rahima Husseina, Ahmada Haruna, Alego Kuszajbę i Abdallaha Bandę. Pierwsi trzej są przetrzymywani w Chartumie; miejsce pobytu pozostałych nie jest wciąż znane.

Bensouda podkreśliła, że odpowiedzialność za dochodzenie i ściganie sprawców zbrodni spoczywa na sądach krajowych. Sudan musi zatem zapewnić, że podejrzani zostaną niezwłocznie postawieni przed wymiarem sprawiedliwości.

"Poszanowanie międzynarodowych praw człowieka i podstawowych praw obywateli Sudanu musi obejmować gotowość zagwarantowania odpowiedzialności za rażące naruszenia praw człowieka w stosunku do obywateli Sudanu w Darfurze" - oceniła prokurator MTK. Dodała, że Sudan ma prawny obowiązek podjęcia współpracy z trybunałem.

Zgodnie z szacunkami ONZ w czasie rozpoczętego w 2003 roku konfliktu zbrojnego w Darfurze między rządem i jego sojusznikami a bojownikami i grupami rebeliantów zginęło blisko 300 tys. ludzi. Około 2,7 miliona zostało zmuszonych do ucieczki.

"Nadszedł czas, aby otworzyć nowy rozdział w relacjach między Sudanem a moim biurem, co wynika z zobowiązania władz do postawienia przed sądem osób najbardziej odpowiedzialnych za zbrodnie popełnione na ludności Darfuru" - akcentowała Bensouda.

Zastępca stałego przedstawiciela RP przy ONZ Mariusz Lewicki z zadowoleniem przyjął publiczne zobowiązania nowych władz Sudanu w sprawie zapewnienia pokoju w Darfurze i wymierzenia sprawiedliwości sprawcom przestępstw. "Bez zadośćuczynienia sprawiedliwości Sudańczykom byłoby niezmiernie trudne zapewnienie trwałego pokoju i dobrobytu ludności" - wskazał.

Lewicki zachęcał nowy rząd do rozwijania współpracy z biurem prokuratora, w tym umożliwienie kontaktu z kluczowymi świadkami, gromadzenia dokumentów i dowodów sądowych oraz działań służących zatrzymaniu i aresztowaniu podejrzanych.

Doradca ds. politycznych misji USA przy ONZ Michael Barkin uznał obalenie Baszira - będącego symbolem ludobójstwa, zbrodni przeciwko ludzkości i innych okrucieństw - za sygnał, że władzy nie można sobie zapewniać w nieskończoność przy użyciu przemocy. Zastrzegł przy tym, że pokój nie nastanie, jeśli nikt nie zostanie pociągnięty do odpowiedzialności za śmierć prawie 300 tys. osób, za przemoc na tle seksualnym i za palenie domów.

Z Nowego Jorku Andrzej Dobrowolski