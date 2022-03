ONZ przyjęło inspirowaną przez Polaka rezolucję o włączeniu roweru do systemu transportu publicznego

Zgromadzenie Ogólne (ZO) Narodów Zjednoczonych przyjęło we wtorek rezolucję inspirowaną przez byłego kolarza, prof. Leszka Sibilskiego o włączeniu roweru do systemu transportu publicznego. Jest to już drugi dokument Narodów Zjednoczonych przyjęty z inicjatywy Polaka.

Rezolucja A/76/L.35 podkreśla m.in., że używany od dwóch stuleci rower jest prostym, niedrogim, niezawodnym i przyjaznym dla środowiska, środkiem transportu. Ułatwia dostęp do edukacji, opieki zdrowotnej i sportu.

"Pandemia koronawirusa zmieniła potrzeby i korzystanie z transportu. Skłoniła wiele miast do przemyślenia na nowo systemów transportowych, w których rowery odgrywają istotną rolę, oferując alternatywę ekonomiczną i nie zanieczyszczającą środowiska" - głosi dokument.

Pierwsza rezolucja, o którą zabiegał prof. Sibilski, socjolog z Marymount University w Wirginii i były członek polskiej kadry w kolarstwie torowym, dotyczyła ustanowienia Światowego Dnia Roweru.

"Jest to kontynuacja moich wysiłków o przyjęcie pierwszej rezolucji. Głosowały za nią dzisiaj wszystkie państwa członkowskie ONZ, a 61 z nich było współsponsorami" - powiedział PAP Sibilski.

Z Nowego Jorku Andrzej Dobrowolski