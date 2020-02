ONZ: Rada Bezpieczeństwa zajmie się sytuacją w syryjskiej prowincji Idlib

Rada Bezpieczeństwa ONZ zbierze się w czwartek, aby omówić sytuację w syryjskiej prowincji Idlib - poinformowała w środę agencja Reutera. Posiedzenie zostało zwołane przez Stany Zjednoczone, Francję i Wielką Brytanię.

ONZ alarmuje, że sytuacja humanitarna w Idlibie nadal się pogarsza w wyniku eskalacji działań wojennych, mimo obowiązującego od 12 stycznia zawieszenia broni, które zostało uzgodnione między wspierającą syryjskie siły Rosją a Turcją, popierającą syryjskich rebeliantów, dla których Idlib jest ostatnim bastionem.

Syryjski reżim prezydenta Baszara el-Asada, wspierany z powietrza przez rosyjskie siły, od kilku tygodni prowadzi ofensywę na rzecz odzyskania kilku miast w prowincji Idlib i jej okolicach na północnym zachodzie Syrii, nie zważając na porozumienie o zawieszeniu broni, które w rzeczywistości - jak zauważyła AFP - okazało się martwe.

"Od 1 grudnia około 520 tys. osób zostało przesiedlonych (...), w tym zdecydowana większość, 80 proc., to kobiety i dzieci" - powiedział we wtorek agencji AFP rzecznik prasowy Biura Narodów Zjednoczonych ds. Koordynacji Spraw Humanitarnych (OCHA) David Swanson.

Swanson podkreślił, że "prawie codzienna przemoc (...) spowodowała nieuzasadnione cierpienia setek tysięcy ludzi mieszkających na tym obszarze". Według niego "ta ostatnia fala wysiedleń pogarsza i tak już tragiczną sytuację humanitarną".

"Większość nowo przesiedlonych przenosi się na tereny miejskie i do obozów dla uchodźców wewnętrznych w północno-zachodniej części Idlibu" lub na tereny na północny sąsiedniej prowincji Aleppo, w pobliżu granicy z Turcją - sprecyzował Swanson. Połowa ludzi żyjących w ostatnich latach w prowincji Idlib to Syryjczycy, którzy musieli uciekać z innych części kraju, przejętych przez reżim z rąk antyrządowych rebeliantów lub dżihadystów.

W prowincji Idlib dominują dżihadyści z grupy Hajat Tahrir asz-Szam (HTS), dawnej syryjskiej filii Al-Kaidy. Region ten, a także obszary przylegające do prowincji Aleppo, Hama i Latakia wciąż w dużej mierze wymykają się spod kontroli reżimu syryjskiego. Na obszarach tych schronienie znajduje wiele innych grup dżihadystycznych i osłabione siły rebeliantów.

Prowincja Idlib była już miejscem wielkiej ofensywy między kwietniem a sierpniem 2019 roku, w której zginęło prawie tysiąc cywilów - wynika z danych Organizacji Syryjskie Obserwatorium Praw Człowieka z siedzibą w Londynie. Rząd syryjski, który obecnie kontroluje ponad 70 proc. powierzchni kraju, oświadczył, że jest zdeterminowany, aby odzyskać cały obszar.

W wojnie w Syrii, która rozpoczęła się w marcu 2011 roku od stłumienia przez syryjskie siły bezpieczeństwa prodemokratycznych protestów, a później przekształciła w konflikt regionalny z udziałem mocarstw, śmierć poniosło ok. 400 tys. osób, w tym 115 tys. cywilów. Miliony ludzi zostały zmuszone do opuszczenia swoich domów, część z nich uciekła z kraju, w tym głównie do Turcji.