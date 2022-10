ONZ: Rosja nie stawiła się na posiedzeniu Komitetu Praw Człowieka, "wybrała politykę pustego krzesła"

Rosja wybrała politykę pustego krzesła - zauważyła na czwartkowym posiedzeniu Komitetu Praw Człowieka ONZ Kanadyjka Marcia V.J. Kran, nawiązując do faktu, że na sali zabrakło rosyjskiego przedstawiciela. Uczestnicy spotkania wyrazili poważne obawy co do sytuacji z prawami człowieka w Rosji.

Komitet Praw Człowieka ONZ nadzoruje wdrażanie Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych przez państwa-strony i przeprowadza regularne przeglądy sytuacji w tych krajach. Niezależni eksperci komisji w czwartek mieli spotkać się z delegacją Rosji.

"Żałuję, że Federacja Rosyjska nie wysłała delegacji, aby odpowiedzieć na pytania Komitetu Praw Człowieka ONZ" - mówiła V.J. Kran, która jest jednym z członków 18-osobowego Komitetu. "Konstruktywny dialog podczas naszej procedury (...) jest bardzo ważny dla monitorowania prawidłowego stosowania Paktu" - podkreślił albański ekspert Gentian Zyberi.

Nieobecność delegacji rosyjskiej nie przeszkodziła ekspertom w wyrażaniu poważnych obaw, dotyczących sytuacji z prawami człowieka w Rosji, w szczególności nękania i przemocy wobec prawników, dziennikarzy, obrońców praw człowieka i przeciwników politycznych, tortur lub profilowania rasowego.

"Obserwujemy niepokojący trend podejmowania działań prawnych przeciwko politykom krytykującym rząd - powiedziała Kran. - Jesteśmy również głęboko zaniepokojeni stosowaniem wyrafinowanych, opracowanych przez państwo trucizn do uciszenia, ukarania i zabicia co najmniej tuzina prominentnych dysydentów, liderów opozycji i aktywistów w ciągu ostatniej dekady".

"Według udokumentowanych informacji istnieją przypadki tortur" - dodał tunezyjski ekspert Yadh Ben Achour, który potępił także "znaczną liczbę przemówień nienawiści" w Rosji, którym czasami towarzyszyła przemoc wymierzona w migrantów, zwłaszcza muzułmanów, ale także w "Ukraińców, w szczególności od aneksji Krymu, osoby LGBT i Romów".