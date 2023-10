ONZ: Rosja przegrała wybory do Rady Praw Człowieka

Rosja przegrała we wtorek w Zgromadzeniu Ogólnym ONZ wybory do Rady Praw Człowieka. W regionie Europy Wschodniej więcej głosów zdobyły Bułgaria i Albania.

"Rosja właśnie znacząco przegrała kolejne głosowanie w Zgromadzeniu Ogólnym ONZ - tym razem w wyborach do Rady Praw Człowieka ONZ, do której chciała być wybrana mimo iż prowadzi agresywną wojnę; zdecydowana większość państw pokazała, że nie ma na to szans" - napisał w serwisie X ambasador RP przy ONZ Krzysztof Szczerski.

W tajnym głosowaniu Bułgaria zdobyła 160 głosów, zaś Albania 123. Na Rosję oddano 83 głosy.

"Państwa członkowskie ONZ wysłały władzom rosyjskim mocny sygnał: w Radzie Praw Człowieka nie ma miejsca dla rządu odpowiedzialnego za niezliczone zbrodnie wojenne i zbrodnie przeciw ludzkości" - skomentował Louis Charbonneau z organizacji pozarządowej Human Rights Watch.

Rosja została zawieszona w Radzie Praw Człowieka ONZ 7 kwietnia 2022 roku, półtora miesiąca po inwazji na Ukrainę. Tego samego dnia ambasador Rosji przy ONZ Dmitrij Polianski oznajmił, że jego kraj podjął decyzję o rezygnacji z członkostwa w Radzie.

Kadencja mającej siedzibę w Genewie Rady trwa 3 lata, przy czym każdego roku odnawiana jest 1/3 jej składu. Podział mandatów jest oparty na kluczu geograficznym, według którego z poszczególnych regionów świata musi pochodzić określona liczba państw.

We wtorek Zgromadzenie Ogólne ONZ odnawiało skład Rady na lata 2024-2026, wybierając 15 nowych członków. Poza Bułgarią i Albanią wybrane zostały: Burundi, Wybrzeże Kości Słoniowej, Ghana, Malawi, Indonezja, Japonia, Kuwejt, Francja, Holandia, Brazylia, Kuba i Dominikana.