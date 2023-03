ONZ: Sekretarz generalny Guterres w drodze na Ukrainę, ma spotkać się z prezydentem Zełenskim

Sekretarz generalny Organizacji Narodów Zjednoczonych Antonio Guterres jest w drodze na Ukrainę, gdzie spotka się z prezydentem Wołodymyrem Zełenskim; będzie z nim rozmawiał m.in. o korytarzu zbożowym na Morzu Czarnym i inicjatywie Ziarno z Ukrainy - poinformował we wtorek rzecznik ONZ Stephane Dujarric.

Guterres jest obecnie w Polsce. Będzie to jego trzecia wizyta na Ukrainie, do Nowego Jorku sekretarz generalny wróci w poniedziałek - przekazał Dujarric, którego cytuje CNN.

ONZ była mediatorem w negocjacjach dotyczących utworzenia na Morzu Czarnym bezpiecznego korytarza, przez który może być eksportowane ukraińskie zboże.

Umowa o odblokowaniu eksportu zbóż z ukraińskich portów przez Morze Czarne i cieśniny tureckie została podpisana 22 lipca 2022 roku w Stambule przez przedstawicieli Ukrainy, Rosji, Turcji i ONZ.

W ramach inicjatywy "Ziarno z Ukrainy" Kijów ma do połowy 2023 roku wysłać około 60 statków z ukraińskim zbożem do Afryki, do najbiedniejszych krajów świata.