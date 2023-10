ONZ: Sekretarz generalny wezwał Hamas do natychmiastowego i bezwarunkowego uwolnienia wszystkich zakładników

Sekretarz Generalny ONZ Antonio Guterres wezwał w niedzielę Hamas do natychmiastowego i bezwarunkowego uwolnienia wszystkich zakładników, a Izrael do zapewnienia "szybkiego i niezakłóconego dostępu pomocy humanitarnej" do Strefy Gazy.

"Każdy z tych dwóch celów jest ważny sam w sobie. Nie powinny one stać się kartami przetargowymi. Muszą zostać zrealizowane, ponieważ jest to słuszne" - oświadczył Guterres.

7 października Hamas wtargnął na terytorium Izraela, mordując uczestników festiwalu muzycznego i mieszkańców przygranicznych wiosek. Zginęło około 1400 osób, a ponad 150 zostało uprowadzonych do Strefy Gazy jako zakładnicy, podała agencja Reutera.

Tel Awiw zapowiedział w odwecie zniszczenie Hamsu, rozpoczął się ostrzał wymierzony w dowódców i infrastrukturę organizacji. Izrael przerwał również dostawy elektryczności i wody do Gazy, zapowiadając, że ich nie przywróci, póki zakładnicy nie zostaną uwolnieni.