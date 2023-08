ONZ: Sekretarz stanu USA o ultimatum wobec junty w Nigrze: popieramy działania ECOWAS

Popieramy to, co powiedzieli afrykańscy przywódcy ECOWAS (Wspólnoty Gospodarczej Państw Afryki Zachodniej) i presję na nigerską juntę, by przywrócić do władzy prawowitego prezydenta Mohameda Bazouma - powiedział w czwartek w Nowym Jorku sekretarz stanu USA Antony Blinken. Odniósł się w ten sposób do ultimatum postawionemu przez przywódców zachodnioafrykańskiej wspólnoty, mówiącej m.in. o użyciu siły.

Pytany podczas briefingu na marginesie obrad Rady Bezpieczeństwa ONZ o stanowisko USA wobec groźby użycia siły wobec junty, Blinken nie odniósł się wprost do interwencji zbrojnej, lecz wyraził poparcie dla ECOWAS.

"Popieramy to, co oni powiedzieli. Blisko współpracujemy z ECOWAS i pewnymi krajami. Nie chcę mówić zbyt wcześnie, gdzie jesteśmy w naszych dyskusjach, zobaczymy, co się wydarzy w nadchodzących dniach" - powiedział Blinken. Jak dodał, USA nadal chcą przywrócenia do władzy prezydenta Bazouma i konstytucyjnego porządku w Nigrze.

"Popieramy więc wysiłki, które czyni ECOWAS, nakładając presję, by osiągnąć te cele" - powiedział szef amerykańskiej dyplomacji.

30 lipca kraje ECOWAS oraz Czad wydały oświadczenie, w którym postawiły juncie ultimatum - jeśli do władzy nie powróci prezydent Bazoum, wobec Nigru zostaną wprowadzone sankcje gospodarcze. ECOWAS zagroził też nowym nigerskim władzom użyciem siły. Termin ultimatum upływa w niedzielę.

Oskar Górzyński