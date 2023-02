ONZ: Sekretarz stanu USA: pokój na Ukrainie nie może legitymizować zagrabienia terytorium przez Rosję

Jeśli pokój na Ukrainie ma być trwały, to nie może on legitymizować zagrabienia terytorium przez Rosję i musi zapewnić, by Rosja nie mogła odpocząć i ponownie zaatakować Ukrainy - powiedział w piątek w Radzie Bezpieczeństwa ONZ szef amerykańskiej dyplomacji Antony Blinken.

"Aby pokój był sprawiedliwy, musi opierać się na zasadach będących w sercu Karty Narodów Zjednoczonych: suwerenności, integralności terytorialnej, niepodległości. Aby był trwały, musi zapewnić, że Rosja nie będzie mogła po prostu odpocząć i ponownie rozpocząć wojny. Jakikolwiek pokój, jaki legitymizuje zagrabienie siłą ziemi przez Rosję osłabi Kartę i wyśle sygnał agresorom na całym świecie, że mogą napadać na kraje i ujdzie im to na sucho" - oświadczył Blinken podczas debaty ministrów spraw zagranicznych krajów członkowskich RB ONZ w rocznicę rozpoczęcia rosyjskiej inwazji.

Wezwał przy tym państwa, by nie dały się oszukać wezwaniom do tymczasowego zawieszenia broni.

"Rosja wykorzysta jakąkolwiek przerwę w walkach do skonsolidowania kontroli nad terytorium i uzupełnienie swoich sił na kolejne ofensywy. To właśnie stało się, kiedy pierwsza napaść Rosji na Ukrainę została zamrożona. Zobaczcie, co stało się później" - wskazał Blinken.

Jak przypominał sekretarz stanu USA, rok temu ostrzegał na forum RB ONZ o planach Rosji, które zostały zrealizowane dokładnie według jego słów. Podkreślił też, że wojna ma globalne skutki i że Rosja starała się używać głodu oraz energii jako broni. Zaznaczył przy tym, że w przeciwieństwie do Moskwy, Waszyngton stara się złagodzić kryzys żywnościowy, przeznaczając 13,5 mld dolarów na ten cel tylko w ubiegłym roku, co stanowiło 40 proc. światowych wydatków na złagodzenie tego kryzysu.

Blinken wezwał też do rozliczenia rosyjskich zbrodni i nie zapominania o ich potwornej skali.

"Bucza nie jest normalna. Irpień nie jest normalny. Mariupol nie jest normalny. Bombardowania szkół i szpitali nie są normalne. I kradzież ukraińskich dzieci ich rodzinom i dawanie ich ludziom w Rosji nie jest normalne" - mówił najwyższy rangą amerykański dyplomata.

Oskar Górzyński