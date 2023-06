ONZ: Szef MAEA: jeżeli poziom Zbiornika Kachowskiego spadnie poniżej 12,7 metra, nie będzie można pompować wody do chłodzenia reaktorów

Jeżeli poziom wody w Zbiorniku Kachowskim spadnie poniżej 12,7 m, nie będzie można z niego pompować wody chłodzącej reaktory nieczynnej Zaporoskiej Elektrowni Atomowej - przekazał we wtorek Rafael Grossi, szef Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej (MAEA). Dodał, że na razie nie ma bezpośredniego zagrożenia dla obiektu.

Poziom wody w zalewie na Dnieprze tworzonym przez wysadzoną w nocy z poniedziałku na wtorek przez Rosjan zaporę w Nowej Kachowce wynosił o godz. 7 czasu polskiego 16,4 m. Woda opada obecnie w tempie 5 cm na godzinę - zaznaczono w komunikacie dyrektora generalnego MAEA.

Woda jest niezbędna do działania systemów odpowiadających m.in. za odprowadzanie ciepła z reaktorów i zbiorników ze zużytym paliwem jądrowym oraz chłodzenie uruchamianych w sytuacjach awaryjnych silników diesla - wyjaśnił Grossi. Ostrzegł, że długotrwały brak wody chłodzącej może doprowadzić do stopienia się rdzeni paliwowych i niesprawności awaryjnych generatorów.

Główna linia dostarczająca wodę używaną do chłodzenia jest zasilana bezpośrednio z Zalewu Kachowskiego, to źródło powinno działać jeszcze przez kilka dni - przekazał szef MAEA. Jak dodał, istnieje kilka innych źródeł wody, z których głównym jest duży zbiornik bezpośrednio przy elektrowni.

Rezerwuar jest położony nad powierzchnią zalewu i zgromadzono w nim wodę, która pozwoli na zapewnienie chłodzenia elektrowni przez kilka następnych miesięcy - zaznaczył Grossi. W tym momencie kluczową kwestią jest to, by nic nie zagrażało zbiornikowi. - Wzywam wszystkie strony do zapewnienia jego bezpieczeństwa - podkreślił.

Według naszej oceny obecnie nie ma jednak bezpośredniego zagrożenia dla bezpieczeństwa Zaporoskiej Elektrowni Atomowej - przekazał szef MAEA.

W przyszłym tygodniu planowałem odwiedzić elektrownię, tym ważniejsza staje się teraz ta wizyta, w którą się udam - zapowiedział Grossi.

Zaporoska Elektrownia Atomowa jest od 4 marca 2022 roku okupowana przez wojska rosyjskie, ale na jej terenie znajdują się eksperci MAEA. Ostatni czynny reaktor tej największej elektrowni atomowej w Europie został wyłączony we wrześniu ubiegłego roku. Chociaż reaktory nie pracują, nadal potrzebna jest woda, by je chłodzić i zapobiec stopieniu się rdzeni.

Rosjanie wysadzili zaporę w Nowej Kachowce, która tworzy rozciągający się na 240 km Zbiornik Kachowski - poinformowały we wtorek władze Ukrainy. Zlokalizowana na zaporze hydroelektrownia została całkowicie zniszczona, poziom wody w zalewie szybko opada, trwa ewakuacja zagrożonych zalaniem terenów położonych poniżej tamy.