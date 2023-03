ONZ: Szef MAEA uda się w przyszłym tygodniu do Zaporoskiej Elektrowni Atomowej

Dyrektor generalny Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej (MAEA) Raphael Grossi uda się w przyszłym tygodniu do Zaporoskiej Elektrowni Atomowej, okupowanej przez wojska rosyjskie siłowni jądrowej na południu Ukrainy - podała MAEA w sobotę.

"Będzie to drugi raz, gdy dyrektor generalny Grossi przekroczy linię frontu, by dojechać do największej w Europie elektrowni atomowej, i pierwszy raz od czasu, gdy 1 września 2022 roku zainicjował tam stałą obecność ekspertów MAEA" - podały służby prasowe agencji. Grossiemu towarzyszyć będzie nowa grupa ekspertów MAEA, która będzie już siódmym z kolei zespołem pracującym rotacyjnie w Zaporoskiej Elektrowni Atomowej.

Grossi ocenił w oświadczeniu cytowanym przez MAEA, że sytuacja w ukraińskiej siłowni nadal jest niestabilna. "Zagrożenia dla bezpieczeństwa nuklearnego są zbyt oczywiste i konieczne są teraz działania, by zapobiec awarii o potencjalnych skutkach radiologicznych dla zdrowia i otoczenia ludzi na Ukrainie i poza jej granicami" - oświadczył.

Zaporoska Elektrownia Atomowa, największa siłownia jądrowa w Europie, jest okupowana przez wojska rosyjskie od 4 marca 2022 roku. Na terenie obiektu stacjonują żołnierze agresora, dochodzi tam też do zbrojnych prowokacji. Władze w Kijowie regularnie alarmują, że sytuacja w elektrowni zagraża bezpieczeństwu radiacyjnemu Ukrainy, Europy i świata.