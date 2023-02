ONZ: Szef MSZ Ukrainy: masowe uprowadzenia dzieci przez Rosję to ludobójstwo

Rosja deportuje z Ukrainy tysiące dzieci, by oddać je do adopcji rosyjskim rodzinom i zrusyfikować. "To jest ludobójstwo" - powiedział w środę na forum Zgromadzenia Ogólnego ONZ szef ukraińskiej dyplomacji Dmytro Kułeba.

O powołanie specjalnego trybunału do spraw zbrodni popełnionych w czasie rosyjskiej agresji wobec Ukrainy zaapelowała Ołena Zełenska.

"Myślę, że się zgodzicie, że niezależnie od państwa czy narodowości, mamy prawo, aby nie zabijano nas w naszych własnych domach" - oświadczyła pierwsza dama Ukrainy, której wcześniej nagrana wypowiedź była transmitowana na specjalnym spotkaniu ONZ w sprawie pogwałceń praw człowieka na Ukrainie.

Ukraina przewidywała przedstawienie w piątek, w rocznicę inwazji Rosji, formalnej uchwały w sprawie specjalnego trybunału, ale według źródeł dyplomatycznych prezentacja inicjatywy została przełożona - podał portal France24. Zamiast tego Zgromadzenie Ogólne ONZ ma rozważać w środę rezolucję wzywającą do "sprawiedliwego pokoju" na Ukrainie, która mogłaby uzyskać szersze poparcie państw członkowskich, jak ocenił serwis.

Zełenska powiedziała, że taki trybunał służyłby nie tylko Ukrainie, ale całemu świat.

"Nie tylko my tego potrzebujemy, potrzebujemy tego dla wszystkich. Aby to się nigdy więcej nie powtórzyło" - oświadczyła pierwsza dama Ukrainy.