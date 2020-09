ONZ: Szef polskiego MSZ Zbigniew Rau o prawach człowieka na Białorusi

Szef polskiej dyplomacji Zbigniew Rau występując w piątek w debacie Rady Praw Człowieka ONZ ws. praw człowieka na Białorusi zapewnił, że Polska będzie nadal wspierać białoruskie społeczeństwo w jego dążeniu do pełnego korzystania z podstawowych wolności i jego determinacji do życia w demokratycznym kraju.

Specjalna debata obradującej w Genewie 45. sesji Rady Praw Człowieka poświęcona sytuacji praw człowieka na Białorusi została zwołana na formalny wniosek państw członkowskich Unii Europejskiej, o co usilnie zabiegała Polska.

Minister Rau wyraził zaniepokojenie alarmującą bezprecedensową skalą represji wobec przeciwników politycznych i społeczeństwa obywatelskiego, prowadzonych w trakcie kampanii wyborczej i po ogłoszeniu wyników wyborów prezydenckich.

"Jesteśmy przerażeni powtarzającymi się masowymi zatrzymaniami uczestników pokojowych protestów, wymuszonymi zaginięciami, jak również doniesieniami o torturach i nieludzkim traktowaniu, w tym w szczególności przemocy wobec kobiet i dzieci" - oznajmił Rau.

Szef polskiej dyplomacji wezwał władze białoruskie do poszanowania podstawowych wolności, uwolnienia osób bezprawnie zatrzymanych, jak również do pociągnięcia do odpowiedzialności osób winnych łamania praw człowieka.