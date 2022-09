ONZ: Szef ukraińskiej dyplomacji: Rosja nigdy nie będzie w stanie zabić nas wszystkich

Rosja nigdy nie będzie w stanie zabić nas wszystkich - powiedział w czwartek minister spraw zagranicznych Ukrainy Dmytro Kułeba podczas debaty na Radzie Bezpieczeństwa ONZ. Jak dodał, podczas gdy tysiące Ukraińców wróciło z zagranicy, by bronić kraju, tysiące Rosjan ucieka przed mobilizacją.

W swoim wystąpieniu Kułeba zwrócił uwagę, że ma podobną opaskę do tej, którą miał na nadgarstku ukraiński żołnierz zabity przez Rosjan, którego ciało znaleziono w masowym grobie w Iziumie.

"Rosja powinna wiedzieć jedną rzecz: nigdy nie będzie w stanie zabić nas wszystkich" - zaznaczył. Dodał też, że gdy po rosyjskiej agresji tysiące Ukraińców wróciło z zagranicy, by bronić kraju, teraz tysiące Rosjan ucieka przed ogłoszoną przez Putina mobilizacją.

"Dziś każdy Ukrainiec jest z bronią gotowy bronić Ukrainy i zasad Karty Narodów Zjednoczonych" - powiedział.

Dyplomata zaznaczył, że choć rosyjscy żołnierze popełniają na Ukrainie zbrodnie, to także rosyjscy dyplomaci są za nie bezpośrednio odpowiedzialni, bo "ich kłamstwa podżegają do tych zbrodni i je ukrywają".

Kułeba zaapelował też do państw ONZ, by wywarły "maksymalną presję" na Rosję, by utrzymała porozumienie pozwalające na eksport ukraińskiej żywności.

"Nie możemy pozwolić Rosji, by wznowiła swoje igrzyska głodu na świecie" - powiedział.