ONZ: Szef UNHCHR: ludność cywilna musi być oszczędzana podczas wojny

Międzynarodowe prawo humanitarne jest jasne: obowiązek ciągłego dbania by ludność cywilna i obiekty cywilne nie ucierpiały podczas konfliktu zbrojnego ma zastosowanie do wszystkich ataków - oświadczył we wtorek Wysoki Komisarz Narodów Zjednoczonych ds. Praw Człowieka (UNHCHR) Volker Turk odnosząc się do wojny palestyńskiego Hamasu z Izraelem.

Turk, powołując się na informacje zebrane przez jego biuro, stwierdził, że izraelskie lotnictwo zaatakowało budynki mieszkalne, w tym duże wieżowce, a także szkoły i budynki ONZ w Strefie Gazy, powodując ofiary wśród cywilów - podała agencja Reutera.

Wypowiedź Turka była reakcją na doniesienia o zaostrzeniu blokady Strefy Gazy, z której Hamas zaatakował w sobotę Izrael mordując i uprowadzając setki mieszkańców. Blokady, które zagrażają życiu cywilów, są zabronione przez prawo międzynarodowe - powiedział Turk, wyjaśniając, że "oblężenie" musi być uzasadnione koniecznością militarną, bowiem inaczej może stanowić "zbiorową karę" dla całej ludności.

W odniesieniu do porwanych przez palestyńskich terrorystów izraelskich zakładników szef UNHCHR podkreślił, że "cywile nie mogą nigdy być używani jako karta przetargowa".

Turk zaapelował do społeczności międzynarodowej o "rozładowanie beczki prochu" w Izraelu i na terytoriach palestyńskich.

Wcześniej sekretarz generalny ONZ Antonio Guterres potępił "odrażające ataki Hamasu i innych organizacji na izraelskie miasta i wioski". Podkreślił, że choć "uznaje uzasadnione skargi" Palestyńczyków, to "nic nie może usprawiedliwić aktów terroru oraz zabijania, okaleczania i porywania cywilów".

Guterres wezwał do natychmiastowego uwolnienia wszystkich zakładników. Jednocześnie podkreślił, że choć "uznaje uzasadnione obawy Izraela dotyczące bezpieczeństwa" to przypomina, że operacje wojskowe muszą być prowadzone w ścisłej zgodności z międzynarodowym prawem humanitarnym. Wyraził też zaniepokojenie zapowiedzią pełnej blokady Strefy Gazy.

Także inne agencje ONZ skomentowały sytuację w Strefie Gazy. Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) wezwała do otworzenia komentarza humanitarnego i zwróciła uwagę, że w trakcie izraelskich uderzeń odwetowych ucierpiały kliniki i centra medyczne, zaś posiadane przez nie leki i środki sanitarne są na wyczerpaniu. Kierownictwo WHO było w poniedziałek w kontakcie z władzami graniczącego ze Strefą Gazy Egiptu, z którymi omawiała kwestię dostaw humanitarnych.

Dyrektor UNICEF Catherine Russell napisała w oświadczeniu, że "nic nie usprawiedliwia zabijania, okaleczania lub uprowadzania dzieci". Podkreślając, że wiele dzieci zostało zabitych lub rannych, wezwała "do natychmiastowego i bezpiecznego uwolnienia wszystkich dzieci przetrzymywanych jako zakładnicy w Strefie Gazy". Jednocześnie wyraziła zaniepokojenie planem odcięcia dostaw z Izraela do Gazy elektryczności i wody.