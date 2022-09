ONZ: Szefowa misji na Ukrainie: Rosja odmawia dostępu do jeńców wojennych

Rosja odmawia dostępu do ukraińskich jeńców wojennych na swoim terytorium i na terenach okupowanych – oświadczyła w piątek Matilda Bogner, szefowa misji ONZ na Ukrainie. Jej zdaniem są dowody, że część jeńców była poddawana torturom lub źle traktowana.

"Federacja Rosyjska nie zapewniła dostępu do jeńców wojennych, przetrzymywanych na jej terytorium oraz na terenach okupowanych" - powiedziała podczas briefingu w Genewie Bogner, stojąca na czele oenzetowskiej misji monitoringu praw człowieka.

"Martwi to tym bardziej, że udokumentowaliśmy, iż jeńcy wojenni w rękach Rosji, przetrzymywani przez rosyjskie wojska lub związane z nimi uzbrojone grupy, byli poddawani torturom, a także złemu traktowaniu" - oznajmiła Bogner.

Wymaganego przez konwencje międzynarodowe dostępu do ukraińskich jeńców, przetrzymywanych przez Rosjan, żądają od dawna władze Ukrainy oraz bliscy ofiar, którzy często nie mają o nich żadnych informacji, a także obawiają się, że w rosyjskiej niewoli zagrożone jest ich życie.

We wtorek rodziny jeńców wystąpiły z kolejnym apelem do ONZ i Czerwonego Krzyża, domagając się wyjaśnień w sprawie lipcowego wybuchu w obozie w Ołeniwce, w którym zginęło kilkudziesięciu ukraińskich jeńców. Według ukraińskiej armii ataku dokonały rosyjskie wojska, natomiast Moskwa usiłowała oskarżać o to Kijów.

"Nie możemy już znieść sytuacji, w której Rosja blokuje ONZ i Czerwonemu Krzyżowi dostęp do ukraińskich jeńców wojennych; w ciągu ostatnich 40 dni nie uzyskaliśmy na ich temat żadnych informacji, społeczność międzynarodowa jest bezsilna" - oświadczyły rodziny żołnierzy przetrzymywanych w obozie w Ołeniwce na okupowanej części obwodu donieckiego na wschodzie Ukrainy.