ONZ: Trzech członków błękitnych hełmów zginęło, a pięciu zostało rannych w ataku bombowym w Mali

Trzech członków sił pokojowych ONZ zginęło, a pięciu innych zostało rannych we wtorek w wyniku wybuchu przydrożnej bomby w środkowym Mali - podała Misja Stabilizacyjna ONZ w Mali (MINUSMA).

Rada Bezpieczeństwa ONZ i sekretarz generalny Antonio Guterres potępili atak, podkreślając, że w świetle prawa międzynarodowego zamachy na siły pokojowe ONZ mogą stanowić zbrodnie wojenne. Członkowie Rady wezwali rząd w Bamako do szybkiego przeprowadzenia śledztwa w sprawie ataku przy wsparciu MINUSMA i postawienia sprawców przed sądem - poinformowała agencja AP.

Reuters zaznacza, że od rozpoczęcia misji w 2013 roku w Mali zginęło co najmniej 168 żołnierzy sił pokojowych, co oznacza, że jest to najbardziej krwawa operacja ONZ.

Od czasu, gdy wojsko przejęło władzę w Mali, stosunki junty kierowanej przez płk. Assimi Goita ze społecznością międzynarodową stają się coraz bardziej napięte, co ogranicza możliwości działania misji ONZ. W listopadzie ubiegłego roku Benin, Niemcy, Szwecja, Wybrzeże Kości Słoniowej i Wielka Brytania ogłosiły wycofanie oddziałów z sił pokojowych.

Media zwracają uwagę, że o ile władze w Bamako od 2021 dystansują się od regionalnych i zachodnich partnerów, o tyle rozwijają bliskie relacje z Rosją. Szef MSZ Rosji Siergiej Ławrow stwierdził podczas lutowej wizyty w Mali, że Moskwa chce zapewnić rządom regionu wsparcie wojskowe w walce z islamskimi bojownikami. Od grudnia 2021 w kraju zaczęli działać najemnicy z Grupy Wagnera, choć władze nigdy tego oficjalnie nie potwierdziły.

Liczba ofiar cywilnych w Mali podwoiła się między 2021 a 2022 - wynika z danych organizacji Acled Info zajmującej się tworzeniem map rejonów ogarniętych kryzysem.