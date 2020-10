ONZ: UNHCHR potępia zamordowanie francuskiego nauczyciela Samuela Paty'ego

Wysoka komisarz Narodów Zjednoczonych ds. praw człowieka (UNHCHR) Michelle Bachelet potępiła we wtorek "straszliwe morderstwo" francuskiego nauczyciela Samuela Paty'ego, zabitego za pokazanie karykatury Mahometa.

Bachelet "jednoznacznie potępia morderstwo nauczyciela we Francji" - stwierdziła na konferencji prasowej rzecznik UNHCHR Ravina Shamdasani w Genewie.

Odniosła się w ten sposób do zdarzenia z 16 października, kiedy nauczyciel szkoły średniej Samuel Paty został zamordowany poprzez obcięcie głowy przez 18-letniego czeczeńskiego uchodźcę. Motywem zamachu było pokazanie podczas zajęć szkolnych karykatury proroka Mahometa. W ubiegłą środę hołd narodowy Paty'emu złożył prezydent Francji Emmanuel Macron.

Podczas konferencji rzeczniczka wyraziła również poważne obawy co do sytuacji w dziedzinie praw człowieka w Birmie w związku z nadchodzącymi wyborami. Chodzi o wykluczenie z nich muzułmanów z ludu Rohingja, a także podżeganie do nienawiści wobec przedstawicieli tej grupy. Shamdasani zwróciła przy tym uwagę na rolę, którą odgrywa w Birmie Facebook w rozpowszechnianiu nienawiści i wezwań do przemocy.