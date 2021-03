ONZ: UNHCHR potwierdziło, że jego ekspertce grożono śmiercią

Biuro Wysokiej Komisarz Narodów Zjednoczonych do praw człowieka​ (UNHCHR) potwierdziło w środę, że pod adresem ekspertki badającej okoliczności zabójstwa niezależnego publicysty Dżamala Chaszodżdżiego były kierowane przez saudyjskich dygnitarzy groźby karalne.

Agnes Callamard - specjalna sprawozdawczyni ONZ ds. egzekucji pozasądowych, doraźnych i arbitralnych, miała być osobą, którą w następnej kolejności "zajmą się" saudyjskie służby, jeśli nie zaprzestanie badania sprawy Chaszodżdżiego. Słowa te miał wypowiedzieć jeden z saudyjskich dygnitarzy w rozmowie z innymi pracownikami biura UNHCHR w styczniu 2020 r. w Genewie.

We wtorek ujawnił je brytyjski dziennik "The Guardian". Biuro Wysokiej Komisarz odniosło się do tych informacji w środę.

"Niniejszym potwierdzamy, że szczegóły przedstawione przez dziennik +The Guardian+ a donoszące się do zagrożenia życia Agnes Callamard odpowiadają stanowi faktycznemu" - czytamy w oświadczeniu. W e-mailu, jaki rzecznik Biura Wysokiej Komisarz NZ ds. praw człowieka, Rupert Colville skierował do agencji Reutera, zaznaczono, że biuro poinformowało o tym przed rokiem służby ds. bezpieczeństwa ONZ i zainteresowane władze państw. Ostrzeżono też samą Callamard, która stała wówczas na czele śledztwa ONZ ws. zabójstwa dziennikarza, do jakiego doszło w konsulacie saudyjskim w Stambule.

W raporcie opublikowanym w 2019 r. Callamard stwierdziła, że zleceniodawcą zabójstwa niepokornego dziennikarza był "według wiarygodnych świadectw" książę następca tronu, Mohammed bin Salman. Ekspertka apelowała w raporcie o objęcie saudyjskiego księcia międzynarodowymi sankcjami. Skazanie ośmiu osób na 20 lat więzienia w sfingowanym procesie w Rijadzie uznała za "kpinę ze sprawiedliwości", ponieważ główni odpowiedzialni nie zostali postawieni przed jej obliczem.

Reuters przypomina, że administracja prezydenta Joe Bidena zajęła bardziej stanowczą pozycję ws. zabójstwa dziennikarza niż b. prezydent Donald Trump. W lutym w Waszyngtonie opublikowano amerykański raport, z którego wynika, że książę Mohammad był prawdopodobnie zleceniodawcą zabójstwa. Władze w Rijadzie odrzucają te zarzuty jako mijające się z prawdą.

Biały Dom zapowiedział po ujawnieniu raportu, że przedstawi plan retorsji wobec Rijadu w związku z zabiciem dziennikarza.

"Agnes Callamard nie jest już pracownicą UNHCHR" - powiadomiono też w środę w Genewie. Francuzka ma w najbliższych dniach objąć stanowisko sekretarza generalnego Amnesty International - podaje Reuters.