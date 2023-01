ONZ: UNICEF: 5 mln ukraińskich dzieci ma zakłócona naukę

11 miesięcy wojny na Ukrainie zakłóciło edukację ponad pięciu milionów chłopców i dziewcząt ocenił we wtorek Fundusz Narodów Zjednoczonych Pomocy Dzieciom (UNICEF). Wezwał do intensyfikacji działań, aby mogły kontynuować naukę.

Podczas Międzynarodowego Dnia Edukacji, 24 stycznia, UNICEF podkreślił, że konflikt wydłuża okres przerwanej edukacji z powodu Covid-19. Zwiększa się tym samym do ponad ośmiu lat z powodu wojny dla dzieci na wschodzie kraju.

Dyrektor regionalny UNICEF na Europę i Azję Środkową Afshan Khan ostrzegła, że przerwanie nauki może mieć konsekwencje na całe życie.

"Nie ma opcji, aby po prostu odłożyć edukację dzieci i wrócić do niej po zajęciu się innymi priorytetami, bez ryzykowania przyszłości całego pokolenia" - argumentowała Khan.

Jak przypominają źródła ONZ tysiące szkół, przedszkoli i innych obiektów edukacyjnych na Ukrainie zostało uszkodzonych lub zniszczonych w czasie wojny. Wielu rodziców i opiekunów niechętnie posyła też dzieci do szkoły w obawie o ich bezpieczeństwo.

UNICEF zapewnia, że współpracuje z rządem, aby pomóc dzieciom w powrocie do nauki w klasach i poprzez alternatywne rozwiązania. Sytuację pogorszyły ostatnie ataki na infrastrukturę energetyczną, powodując rozległe przerwy w dostawie prądu.

"W rezultacie prawie każde dziecko na Ukrainie zostało pozbawione stałego dostępu do elektryczności, co oznacza, że nawet uczęszczanie na wirtualne zajęcia jest ciągłym wyzwaniem" - zwraca uwagę UNICEF.

Według ocen agencji ONZ, dwoje na troje dzieci ukraińskich uchodźców nie jest zintegrowanych z systemami edukacji w krajach przyjmujących. Przypisuje to m.in. wybraniu

przez wiele rodzin nauki online w nadziei na szybki powrót do domu.

UNICEF wzywa do zaprzestania ataków na placówki edukacyjne i inną infrastrukturę cywilną na Ukrainie, a także do zwiększenia pomocy dla zapewnienia dzieciom dostępu do materiałów i przyborów do nauki w trybie offline. Apeluje o wsparcie ukraińskiego planu odbudowy szkół i przedszkoli.

Agencja ONZ nawołuje też, by państwa przyjmujące uchodźców priorytetowo traktowały integrację dzieci z Ukrainy z ich systemami edukacji. Zwłaszcza w zakresie edukacji wczesnoszkolnej i podstawowej.

Z Nowego Jorku Andrzej Dobrowolski