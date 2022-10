ONZ: USA oskarżają Rosję o eksploatację zasobów naturalnych w Afryce w celu finasowania wojny na Ukrainie

Stany Zjednoczone oskarżyły w czwartek rosyjskich najemników wojskowych o eksploatację zasobów naturalnych w Republice Środkowoafrykańskiej, Mali, Sudanie i innych afrykańskich krajach w celu sfinansowania wojny Moskwy na Ukrainie.

Ambasador USA przy ONZ Linda Thomas-Greenfield powiedziała podczas posiedzenia Rady Bezpieczeństwa ONZ, że najemnicy z tzw. Grupy Wagnera eksploatują zasoby naturalne w Afryce, a "te nieuczciwe zdobycze są wykorzystywane do finansowania machiny wojennej Moskwy w Afryce, na Bliskim Wschodzie i na Ukrainie".

"Nie popełniajcie błędu: ludzie w całej Afryce płacą wysoką cenę za praktyki wyzysku i łamanie praw człowieka przez Grupę Wagnera" - powiedziała Thomas-Greenfield na posiedzeniu RB ONZ, poświęconym finansowaniu grup zbrojnych poprzez nielegalny handel zasobami naturalnymi w Afryce.

Rosyjski ambasador przy ONZ Wasilij Nebenzia odpowiedział, że Thomas-Greenfield niepotrzebnie poruszyła kwestię "rosyjskiego wsparcia dla afrykańskich partnerów". "To ujawnia ich prawdziwe plany i cele - to, czego naprawdę potrzebują od krajów afrykańskich" - powiedział Nebenzia, nie precyzując jednak, co dokładnie miał na myśli.

Na początku przyszłego tygodnia 193-osobowe Zgromadzenie Ogólne ONZ ma głosować nad projektem rezolucji, potępiającej anektowanie przez Rosję czterech częściowo okupowanych regionów na Ukrainie po przeprowadzeniu przez Moskwę pseudoreferendów.

