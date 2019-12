ONZ: W Radzie Bezpieczeństwa o sytuacji w Sudanie Płd.

Przedłużenie terminu ustanowienia rządu jedności w Sudanie Południowym pomogło utrzymać zawieszenie broni, ale wielu obywateli rozczarowanych jest brakiem większych postępów - oświadczył we wtorek na forum RB szef misji ONZ w tym kraju (UNMISS) David Shearer.

"Kiedy dziś przemawiam, minęła już jedna trzecia 100-dniowego przedłużenia zrewitalizowanego porozumienia pokojowego. Zawieszenie broni, przynajmniej tymczasowo, złagodziło sytuację, ale wielu obywateli, których zdaniem należało poczynić większe postępy, jest rozczarowanych" - podkreślił Shearer.

Szef UNMISS zauważył, że "zawsze można znaleźć powody do dalszej zwłoki". Wskazał, że wdrożenie w pełni przez strony konfliktu umowy rozejmowej i utworzenie nowego rządu zależy od zademonstrowania woli politycznej.

Sudan Południowy ogłosił niepodległość w 2011 roku na mocy porozumień pokojowych kończących 22-letnią wojnę domową Północy z Południem. W 2013 roku prezydent Salwa Kiir rozpoczął walkę o władzę ze swoim zastępcą Riekiem Macharem, który stanął na czele opozycji. W wyniku nowej wojny zginęło kilkadziesiąt tysięcy ludzi a 2 mln uciekły z swych domów.

Według wcześniejszych zapowiedzi, zgodnie z umową rozejmową, Kiir i Machar mieli utworzyć rząd przejściowy do połowy listopada br.

Jak wyjaśnił szef UNMISS powołując się na raport sekretarza generalnego ONZ, porozumienie pokojowe doprowadziło do procesu transformacji. W Sudanie Południowym nastąpił spadek liczby ofiar, przypadków uprowadzania ludności cywilnej, a także przemocy seksualnej. Poprawa bezpieczeństwa skłoniła co najmniej 64 tys. przesiedleńców do powrotu do domów.

Shearer zwrócił uwagę na poparcie dla tego kraju przez społeczność międzynarodową w tym Unię Afrykańską, oraz Radę Bezpieczeństwa. Alternatywą dla rozwiązań politycznych - akcentował - jest powrót do przemocy w rozwiązaniu konfliktu.

Ambasador RP przy ONZ Joanna Wronecka jako przewodnicząca Komitetu ds. sankcji wobec Sudanu Południowego podzieliła się z członkami RB obserwacjami czerpanymi m.in. z niedawnych podróży do tego kraju, a także Ugandy, Sudanu i Etiopii.

"W kontekście politycznym, w oparciu o dyskusje przeprowadzone podczas moich wizyt, jestem przekonana, że realizacja zrewitalizowanej umowy, w szczególności postęp w sprawie tymczasowych uzgodnień w sprawie bezpieczeństwa, ma wciąż kluczowe znaczenie dla pokoju i stabilności Sudanu Południowego" - oceniła.

Z niepokojem mówiła o tragicznej sytuacji humanitarnej i łamaniu praw człowieka.

"Przejawia się to grabieżami ludności cywilnej, zwłaszcza kobiet i dzieci, przez mężczyzn w mundurach. Niestety ciągłym motywem tej strasznej wojny domowej jest wykorzystywanie i rekrutacja dzieci oraz akty przemocy seksualnej skierowane zwłaszcza przeciw kobietom i dziewczętom. W związku z tym szczególne obawy budzi bezkarność sprawców" - przekonywała.

Wronecka wskazywała na luki we wdrażaniu nałożonych restrykcji m.in. brak kontroli nad utrzymywaniem embarga na broń oraz nielegalne podróże po regionie osób objętych sankcjami. Wezwała rządy regionu, a przede wszystkim sąsiadujące z Sudanem Południowym, do zacieśnienia współpracy z ONZ i jej panelem ekspertów.

Według ambasador USA przy ONZ Kelly Craft społeczność międzynarodowa traci wiarę, że przywódcy Sudanu Południowego doprowadzą do pokoju i stabilności. Wyraziła zaniepokojenie obecnością wojska w obiektach cywilnych, mianowaniem przez rząd urzędników oskarżonych o poważne naruszenia praw człowieka oraz aktami przemocy seksualnej ze strony członków sił zbrojnych.

Dmitrij Polanski, zastępca stałego przedstawiciela Rosji przy ONZ, był rozczarowany niedotrzymaniem terminów powołania rządu. W jego opinii nie powinno to być jednak przedmiotem dramatu. Należy skupić się natomiast - jak akcentował - na pozytywnych trendach. Apelował o dostosowania sankcji do rzeczywistej sytuacji w Sudanie Południowym.

Z Nowego Jorku Andrzej Dobrowolski