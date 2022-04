ONZ: W tym roku z Ukrainy ucieknie ponad osiem milionów osób

W tym roku z powodu wojny z Rosją poza granice Ukrainy ucieknie 8,3 mln obywateli kraju - podała we wtorek na konferencji prasowej Shabia Mantoo, rzeczniczka Wysokiego Kmisarza Narodów Zjednoczonych do spraw Uchodźców UNHCR.

Mantoo poinformowała także, że ponad 12,7 mln osób opuściło swoje domy od początku rosyjskiej inwazji na Ukrainę 24 lutego bieżącego roku. 7,7 mln z nich pozostało na terytorium Ukrainy, a ponad 5 mln już wyjechało z kraju.

"Jest to taka skala kryzysu, a na pewno gwałtowność ucieczek, jakiej nie widzieliśmy w ostatnich latach" - przekazała Mantoo, cytowana przez agencję Reutera.

Według poniedziałkowego raportu ONZ najwięcej uchodźców z Ukrainy przyjęła Polska (2 909 415 osób), na drugim miejscu znajduje się Rumunia (777 602 osoby). Inne kraje, które przyjmują uciekających z kraju Ukraińców to Węgry, Mołdawia i Słowacja.

Jak zauważa BBC, Polska, Węgry i Słowacja należą do strefy Schengen, co oznacza, że z powodu braku kontroli granicznych wewnątrz strefy, wielu ukraińskich uchodźców mogło opuścić te kraje i udać się do innych państw. Czeskie ministerstwo spraw wewnętrznych poinformowało, że wedle danych na poniedziałek od początku wojny Czechy wydały wizy dla 310 961 ukraińskich uchodźców.