ONZ: wezwaliśmy władze Burkina Faso do przeprowadzenia śledztwa w sprawie morderstwa 28 osób w mieście Nouna

Wezwaliśmy władze Burkina Faso do przeprowadzenia szybkiego, dokładnego i bezstronnego śledztwa w sprawie morderstwa 28 osób, do którego doszło w nocy z 30 na 31 grudnia ubiegłego roku w mieście Nouna, na północnym zachodzie kraju - oznajmił w sobotę Wysoki Komisarz ONZ ds. Praw Człowieka Volker Tuerk, cytowany przez agencję AFP.

W ocenie informatorów ONZ zbrodni dokonały oddziały Ochotników na rzecz Obrony Ojczyzny (VDP), czyli powołanej przez rząd w Wagadugu milicji, która wspiera władze w walce z dżihadystycznymi bojówkami powiązanymi z Al-Kaidą. Atak w Nounie miał być odwetem za wcześniejszy zamach islamistów na bazę wojskową VDP.

Tuerk z zadowoleniem przyjął zapowiedź Wagadugu o wszczęciu śledztwa w sprawie morderstwa, ale zaapelował do władz Burkina Faso, by "pociągnęły do odpowiedzialności wszystkich sprawców, niezależnie od ich stanowiska czy rangi" - czytamy w depeszy AFP.Burkina Faso, śródlądowe państwo w zachodniej części Afryki, jest jednym z najuboższych krajów tego kontynentu. Od 2015 roku trwają tam starcia z fundamentalistycznymi bojówkami wspieranymi przez Al-Kaidę i Państwo Islamskie (IS). W wyniku działań zbrojnych zginęło kilka tysięcy osób, a co najmniej 2 mln musiało opuścić swoje domy.

Na przełomie września i października w Burkina Faso doszło do wojskowego zamachu stanu. Władzę objął zaledwie 34-letni kapitan Ibrahim Traore, który zastąpił na stanowisku głowy państwa podpułkownika Paula-Henri Damibę. Poprzedni przywódca również został prezydentem w wyniku puczu, obalając w styczniu 2022 roku Rocha Marca Christiana Kaboré, rządzącego krajem od roku 2015.