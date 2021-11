ONZ: wszystkie strony konfliktu w Tigraju dopuszczały się nadużyć

Wszystkie strony konfliktu w północnym regionie Etiopii Tigraj dopuszczały się nadużyć, które można porównać do zbrodni wojennych - wynika ze śledztwa przeprowadzonego przez ONZ i rządowej Etiopskiej Komisji Praw Człowieka, którego wyniki opublikowano w środę.

Raport Biura Wysokiego Komisarza ONZ ds. Praw Człowieka (OHCHR) ukazał się dzień po tym, gdy Etiopia ogłosiła stan wyjątkowy. Władze Etiopii zdecydowały się na ten krok w obawie przed przybliżającymi się do stolicy zbrojnych sił Ludowego Frontu Wyzwolenia Tigraju (TPLF). W ostatnich dniach siły obronne Tigraju zajęły cały szereg miast w sąsiadującej z Tigrajem prowincji Amhara.

W raporcie omówiono trwający już prawie rok konflikt, który rozgrywa się między TPLF a armią etiopską zrzeszoną z siłami z regionu Amhara oraz żołnierzami z sąsiedniej Erytrei. Wszystkie strony oskarżono o torturowanie i zabijanie cywili, dokonywanie zbiorowych gwałtów oraz zatrzymań na podstawie pochodzenia etnicznego.

Nie jest pewne, czy ustalenia zawarte w dokumencie mogą stanowić podstawę do działań prawnych, zauważyła Agencja Reutera. Erytrea i Etiopia nie są członkami Międzynarodowego Trybunału Karnego, zatem sąd nie obejmuje tych krajów jurysdykcją. Zalecono jednak wszczęcie "międzynarodowego mechanizmu sprawiedliwości", wskazując, że śledztwa etiopskie nie były wystarczające oraz nie spełniały standardów międzynarodowych, nie były też transparentne.

W raporcie wykorzystano 269 relacji, wiele z nich przedstawiło drastyczne szczegóły gwałtów i okaleczeń dokonywanych przez żołnierzy erytrejskich w bazach wojskowych. Erytrea odmówiła współpracy z przeprowadzającymi śledztwo oraz zaprzeczyła, że jej siły dopuszczały się gwałtów, mimo że dokumentacja tych przypadków - prowadzona m.in. przez Reutera - jest obszerna. Z kolei władze etiopskie oświadczyły, że kilku żołnierzy jest sądzonych za napaści seksualne i zabójstwa. Region Amhary wyparł się, że doszło do jakichkolwiek nadużyć.

Getachew Reda z TPLF zaprzeczał, że wojska Tigraju nadużywały swojej siły, ale przyznał, że niektórzy "samozwańczy stróże prawa" mogli się ich dopuścić.

Według raportu erytrejscy żołnierze zabili ok. 100 cywili w tigrajskim mieście Axum; etiopscy żołnierze wywlekli z domów w trzech wioskach w południowym Tigraju 70 mężczyzn i zabili ich, a tigrajskie siły zamordowały ok. 200 cywili amharskich w mieście Mai Kadra, przez co Amharczycy w odwecie zaczęli zabijać Tigrajczyków mieszkających w ich regionie.

Twórcy dokumentu zaznaczyli, że liczba przedstawionych incydentów nie jest wyczerpująca. Agencja Reutera, organizacje praw człowieka oraz grupy społeczeństwa obywatelskiego opisały znacznie więcej nadużyć.