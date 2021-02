ONZ: wzrost przemocy wobec ludności cywilnej w Afganistanie od rozpoczęcia rozmów pokojowych

Liczba ofiar cywilnych przemocy w Afganistanie gwałtownie wzrosła po rozpoczęciu rozmów pokojowych w zeszłym roku – głosi opublikowany we wtorek raport ONZ. Organizacja wzywa do rozejmu. Negocjatorzy spotkali się w poniedziałek po raz pierwszy po kilku tygodniach braku aktywności.

Rozmowy pokojowe, prowadzone pod egidą USA między rządem centralnym w Kabulu a talibskimi rebeliantami, rozpoczęły się we wrześniu ub.r., ale od tego czasu postępy w rokowaniach spowolniły, a przemoc w kraju wzrosła wraz z niepewnością, czy siły międzynarodowe wycofają się do maja br., jak pierwotnie planowano - zauważa agencja Reutera.

Według rocznego raportu Misji Wsparcia Narodów Zjednoczonych w Afganistanie (UNAMA) w 2020 r. liczba ofiar cywilnych wyniosła 8820, czyli o 15 proc. mniej niż w roku poprzednim. Autorzy raportu odnotowali jednak gwałtowny wzrost i rekordowy poziom liczby ofiar cywilnych w ostatnich trzech miesiącach 2020 r., kiedy rozpoczęły się rozmowy pokojowe.

Ubiegły rok "mógł być w Afganistanie rokiem pokoju, zamiast tego zginęły tysiące afgańskich cywilów" - wskazała szefowa UNAMA Deborah Lyons, ponawiając apele o rozejm, który był wielokrotnie odrzucany przez talibów. "Strony odmawiające rozważenia zawieszenia broni muszą zdać sobie sprawę z druzgocących konsekwencji" - zaznaczyła.

Talibowie skrytykowali we wtorek raport. "Obawy, precyzyjne informacje i dokładne szczegóły, którymi się podzieliliśmy, nie zostały wzięte pod uwagę" - stwierdzili.

Z raportu wynika, że po raz pierwszy, odkąd zaczęto prowadzić rejestry, liczba ofiar śmiertelnych i rannych wzrosła w ostatnich trzech miesiącach 2020 r. w porównaniu z poprzednim kwartałem. Liczba ofiar w IV kwartale 2020 r. wzrosła zaś o 45 proc. w porównaniu z tym samym okresem w 2019 roku.

Większość tych ofiar przypisano siłom pozarządowym, głównie talibskim rebeliantom, a ponad jedną piątą - afgańskim siłom rządowym.

Rzecznik afgańskiego rządu nie odpowiedział na razie Reuterowi na prośbę o komentarz.

Obie strony poinformowały na Twitterze, że ich główni negocjatorzy spotkali się w poniedziałek wieczorem w stolicy Kataru Ad-Dausze, gdzie odbywają się rozmowy. Dodano, że zespoły negocjacyjne będą kontynuować prace nad agendą rozmów pokojowych.

Po miesięcznej przerwie w okresie nowego roku negocjatorzy powrócili na krótko do Ad-Dauhy, zanim wielu wysokich rangą przedstawicieli talibów wyjechało na rozmowy do Rosji i Iranu. Rzecznik talibów Zabihullah Mudżahid powiedział, że wkrótce odbędą się kolejne spotkania. Dodał, że była to tylko przerwa i talibowie są zaangażowani w rozmowy, a kolejne spotkania spodziewane są w najbliższych dniach.