ONZ wzywa do natychmiastowego zmniejszenia przemocy w Afganistanie

ONZ wezwało we wtorek do natychmiastowego zmniejszenia przemocy w Afganistanie, podkreślając, że rośnie liczba cywilów zabijanych tam zarówno przez talibskich rebeliantów, jak i afgańskie siły bezpieczeństwa.

Misja Wsparcia Narodów Zjednoczonych w Afganistanie (UNAMA) wyraziła również zaniepokojenie atakami, przeprowadzanymi przez filię dżihadystycznego Państwa Islamskiego (IS) w tym kraju, i brutalnością jej działań.

Do zeszłotygodniowego krwawego ataku na szpital położniczy w Kabulu nie przyznało się żadne ugrupowanie, ale USA oświadczyły, że nosi on wszelkie znamiona działań filii IS w Afganistanie, która bierze sobie za cel mniejszość szyicką w okolicach Kabulu i robiła tak wiele razy w przeszłości.

Talibowie odżegnali się od tego ataku, w którym zginęły 24 osoby, w tym dwoje noworodków i kilka matek, a kilkadziesiąt osób zostało rannych.

W swoim raporcie UNAMA obwiniła talibów za zabicie w kwietniu 208 cywilów, a afgańskie siły bezpieczeństwa za zabicie podczas swoich operacji 172 cywilów. Cywile są często brani w ogień krzyżowy przez walczące strony, przy czym siły afgańskie utrzymują, że w wymierzonych w rebeliantów operacjach atakują bojowników, a nie ludność cywilną.

"Strony zobowiązały się do znalezienia pokojowego rozwiązania i powinny chronić życie wszystkich Afgańczyków i nie odbierać ludziom nadziei na zakończenie wojny" - powiedziała specjalna przedstawicielka sekretarza generalnego ONZ w Afganistanie Deborah Lyons. Wezwała do "jak najszybszego rozpoczęcia wewnątrzafgańskich rozmów pokojowych".

Wezwanie ONZ do położenia kresu przemocy pojawiło się, gdy specjalny wysłannik USA do Afganistanu Zalmay Khalilzad rozpoczął kolejną rundę rozmów z talibami, aby nakłonić ich do rozmów z uzgodnionym w niedzielę nowym przywództwem politycznym tego kraju i natychmiast zakończyć przemoc - przekazał amerykański Departament Stanu.

Khalilzad, który jest twórcą zawartego w lutym porozumienia USA z talibami w sprawie wycofania z Afganistanu sił międzynarodowych pod wodzą USA, próbuje uratować tę umowę i rozpocząć negocjacje pokojowe między rządem centralnym w Kabulu a Talibanem po prawie 19 latach wojny.

Niedzielne porozumienie o podziale władzy między prezydentem Aszrafem Ghanim a jego rywalem politycznym Abdullahem Abdullahem zakończyło wielomiesięczny spór i wzbudziło oczekiwania, że może rozpocząć się kolejny etap porozumienia pokojowego między USA a talibami, które wzywa do wewnątrzafgańskich negocjacji pokojowych - pisze agencja AP.

Talibowie przekazali, że kwestia stałego zawieszenia broni będzie na porządku obrad, ale byli krytyczni wobec ciągłych opóźnień, jeśli chodzi o zwolnienie z afgańskich więzień ich bojowników, co ma się zakończyć jeszcze przed rozpoczęciem rozmów.

Jak podaje Departament Stanu USA, Khalilzad spotka się z talibami w Katarze, gdzie Taliban ma swoje biuro polityczne i gdzie zostało podpisane lutowe porozumienie. Uda się również na rozmowy do Kabulu.

Talibowie obiecali rozpocząć rozmowy z rządem zastrzegając, że uwolnienie 5 tys. ich bojowników jest częścią porozumienia USA-Taliban i że nie zaczną rozmów z rządem w Kabulu, dopóki wszyscy nie zostaną wypuszczeni.

Ghani odmówił jednak wypuszczenia wszystkich 5 tys. bojowników naraz. W marcu Ghani podpisał dekret, na mocy którego najpierw na wolność zostanie wypuszczonych 1500 talibów; pozostała grupa licząca 3500 więźniów będzie zwalniana w miarę postępów w wewnątrzafgańskich rozmowach.

Głównym elementem umowy dotyczącej wycofania sił USA z Afganistanu jest obietnica talibów, że nie pozwolą, by terroryści wykorzystali ten kraj do ataku na Stany Zjednoczone i ich sojuszników. Wymiana jeńców, czyli uwolnienie 5000 talibów oraz ok. 1000 afgańskich żołnierzy przetrzymywanych przez talibskich bojowników, to tzw. środek budowy zaufania, który ma utorować drogę do rozmów między władzami w Kabulu a talibami.

Reuters wskazywał niedawno, że sprzeczne stanowiska talibów i rządu Ghaniego wydają się wynikać z użycia odmiennego sformułowania w dokumentach wymienianych między USA i talibami z jednej strony a USA i rządem w Kabulu z drugiej strony.