ONZ wzywa Koreę Północną do wyjaśnienia losów osób zaginionych

Biuro ONZ ds. Praw Człowieka w Seulu wezwało we wtorek Koreę Północną do potwierdzenia losu i miejsca pobytu osób zaginionych pod rządami jej reżimu, oskarżając Pjongjang o naruszenia od dziesięcioleci praw ofiar i ich bliskich.

W raporcie na temat wymuszonych zaginięć i uprowadzeń przez Koreę Północną biuro praw człowieka ONZ stwierdziło, że Korea Północna powinna przyznać, że angażuje się w państwową politykę wymuszonych zaginięć od 1950 r.

Raport, oparty na wywiadach z uciekinierami, byłymi uprowadzonymi i krewnymi ofiar, szczegółowo opisuje zaginięcia, w tym arbitralne zatrzymania w Korei Północnej oraz uprowadzenia obywateli Korei Południowej, Japonii i innych krajów.

"Wymuszone zaginięcia są poważnym naruszeniem wielu praw jednocześnie, a odpowiedzialność spoczywa na państwie" - powiedział Volker Turk, szef ONZ ds. praw człowieka.

Pjongjang wielokrotnie odrzucał oskarżenia o łamanie praw człowieka i krytykował dochodzenia ONZ w sprawie jego sytuacji jako wspieranego przez USA planu ingerowania w jego sprawy wewnętrzne.

Według raportu wiele ofiar wymuszonych zaginięć w Korei Północnej zostało wysłanych, często na całe życie, do politycznych obozów jenieckich lub innych miejsc przetrzymywania.

"Zeznania z tego raportu pokazują, że całe pokolenia rodzin żyły w rozpaczy z powodu niewiedzy o losie małżonków, rodziców, dzieci i rodzeństwa" - powiedział Turk.

Społeczność międzynarodowa powinna połączyć wysiłki w celu zbadania zbrodni popełnionych w tym odosobnionym kraju, napisano w raporcie, podkreślając pilność sprawy, biorąc pod uwagę zaawansowany wiek ofiar i ich rodzin.

Prezydent Korei Południowej Yoon Suk Yeol powiedział we wtorek, że społeczność międzynarodowa powinna mieć lepszą wiedzę na temat tragicznej sytuacji w zakresie praw człowieka w Korei Północnej i wezwał urzędników do pracy nad informowaniem społeczności krajowych i międzynarodowych o naruszeniach praw człowieka na północy.

Raport ONZ pojawia się w okresie wzmożonych napięć w regionie. Przywódca Korei Północnej Kim Dzong Un zarządził zwiększenie produkcji materiałów nuklearnych przeznaczonych do produkcji broni i powiedział, że kraj powinien być gotowy do jej użycia w dowolnym momencie - poinformowały we wtorek media państwowe Korei Północnej.