ONZ zaniepokojona decyzją Izraela o rozbudowie osadnictwa w Jerozolimie Wschodniej

Specjalny wysłannik ONZ na Bliski Wschód Nikołaj Mładenow oświadczył w poniedziałek, że jest bardzo zaniepokojony decyzją władz Izraela o rozbudowie osiedla w Jerozolimie Wschodniej, które może odciąć palestyńską część miasta od Zachodniego Brzegu.

Izraelskie władze zarządzające gruntami otworzyły w niedzielę przetarg na budowę ponad 1200 mieszkań w strategicznie położonej dzielnicy Giwat Hamatos. Projekt zagraża terytorialnej ciągłości przyszłego państwa palestyńskiego, na co zwracali uwagę krytycy z administracji USA i Unii Europejskiej już w 2002 roku, kiedy plan został ogłoszony po raz pierwszy i pod wpływem protestów zamrożony do 2018 roku.

Wybudowanie tych mieszkań zacieśni pierścień izraelskiego osadnictwa między Jerozolimą i Betlejem na okupowanym Zachodnim Brzegu - napisano w oświadczeniu Mładenowa.

"Znacząco zaszkodziłoby to perspektywom na przyszłość spójnego terytorialnie państwa palestyńskiego i osiągnięciu rozwiązania dwupaństwowego, opartego na liniach (granicznych - PAP) z 1967 r. z Jerozolimą jako stolicą obu państw. Budowa osiedli jest nielegalna z punktu widzenia prawa międzynarodowego, wzywam władze do wycofania się z tego kroku" - dodał przedstawiciel ONZ.

Decyzję Izraela skrytykowały również władze Autonomii Palestyńskiej oraz szef unijnej dyplomacji Josep Borrell - przypomina agencja Associated Press. Dodaje, że to posunięcie może także zaszkodzić stosunkom Izraela z następnym prezydentem USA Joe Bidenem i jego administracją. Demokrata zapowiedział bardziej bezstronne podejście do konfliktu izraelsko-palestyńskiego - pisze AP.

Obecny prezydent USA Donald Trump udzielił Izraelowi bezprecedensowego wsparcia, w tym odszedł od kontynuowanego przez dziesięciolecia amerykańskiego stanowiska o nielegalności izraelskiego osadnictwa na Zachodnim Brzegu i w Jerozolimie Wschodniej - ocenia agencja. Sekretarz stanu Mike Pompeo ma w przyszłym tygodniu odwiedzić jedno z izraelskich osiedli, czego unikali jego poprzednicy, często krytykujący ich budowę.

W wyniku wojny sześciodniowej w 1967 roku Izrael zajął Jerozolimę Wschodnią i Zachodni Brzeg oraz Strefę Gazy. Obecnie okupowane przez Izrael tereny w przyszłości miałyby stać się państwem palestyńskim. Na terenie Zachodniego Brzegu mieszka teraz blisko 500 tys. żydowskich osadników, w Jerozolimie Wschodniej ponad 220 tys. Palestyńczycy postrzegają to osadnictwo jako główną przeszkodę do zawarcia trwałego pokoju i utworzenia ich państwa.