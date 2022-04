ONZ: Zełenski: potrzebny jest trybunał na wzór Norymbergi; musimy stworzyć nowy globalny system bezpieczeństwa

Rosja zamieniła swoje prawo weta w prawo do zabijania - powiedział we wtorek prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski na forum Rady Bezpieczeństwa ONZ, wzywając do reformy ONZ lub stworzenia nowego globalnego systemu bezpieczeństwa. Wezwał też do powołania trybunału na wzór Norymbergi.

"Mamy do czynienia z państwem, które zmienia swoje weto w Radzie Bezpieczeństwa ONZ w prawo do zabijania. To podważa całą architekturę globalnego bezpieczeństwa (...)" - powiedział Zełenski podczas wirtualnego wystąpienia przed Radą. Wezwał do zwołania konferencji w Kijowie w celu reformy globalnego systemu bezpieczeństwa na wzór powojennej konferencji w San Francisco, podczas której stworzono ONZ.

Jak dodał ukraiński prezydent, organizacja ma dwa wyjścia z obecnej sytuacji: usunięcie Rosji z Rady Bezpieczeństwa lub całkowite rozwiązanie ONZ.

Zełenski wezwał też do stworzenia trybunału do osądzenia zbrodni wojennych podobnego do tego z Norymbergi po II wojnie światowej. "Chciałbym przypomnieć rosyjskim dyplomatom, że (szef dyplomacji III Rzeszy Joachim) Ribbentrop nie uniknął kary" - powiedział ukraiński prezydent.