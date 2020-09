ONZ: Zełenski za reformą Rady Bezpieczeństwa ONZ

Mechanizm z 1945 roku nie jest dziś całkowicie skuteczny - ocenił w środę na debacie generalnej 75. Sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Opowiedział się za reformą Rady Bezpieczeństwa ONZ.

Tegoroczna 75. Sesja Zgromadzenia Ogólnego ONZ jest wyjątkowa, ponieważ ze względu na pandemię koronawirusa ma w dużej części charakter zdalny. Uczestnicy debaty mogli nagrać swe wystąpienia; są one odtwarzane na sali obrad.

W przesłanym nagraniu Zełenski ocenił, że przez 75. lat funkcjonowania ONZ osiągnęła sukcesy, wśród których wymienił zapewnienie rozwoju gospodarczego, redukcję biedy oraz "zminimalizowanie liczby wojen". Porównał ONZ do "oprogramowania, który uchroniło świat przed krytycznymi błędami".

"Jednocześnie musimy przyznać, że system zbyt często ma usterki. Atakowany jest przez nowe wirusy, a próby powstrzymywania ich nie zawsze są skuteczne" - mówił Zełenski.

Podkreślił, że wypowiada te słowa jako przywódca państwa, któremu w XXI wieku Rosja odebrała Krym i które "jest powstrzymywane przez militarną agresję w Donbasie".

"Jakie odczucia mieliby założyciele ONZ, gdyby wiedzieli, że 75 lat później w środku Europy będzie wojna? Że na Krymie rażąco łamane są prawa człowieka? Że są prześladowania Ukraińców i Tatarów Krymskich?" - pytał się Zełenski.

Prezydent Ukrainy podkreślił, że w ciągu roku udało się wznowić dialog i spotkania tzw. formatu normandzkiego (Niemcy, Francja, Ukraina, Rosja). Wezwał do wycofania nielegalnie uzbrojonych formacji z okupowanych terytoriów oraz "przywrócenia integralności terytorialnej Ukrainy w uznawanych międzynarodowo granicach".

Zełenski wezwał do "poprawienia obowiązujących mechanizmów", wskazując na konieczność reformy Rady Bezpieczeństwa ONZ. "To nie do zaakceptowania, że suwerenność niepodległego państwa gwałcona jest przez jednego ze stałych członków Rady Bezpieczeństwa ONZ" - oświadczył. Jego zdaniem dowodzi to, iż "mechanizm z 1945 roku nie działa dziś w pełnym zakresie".

Zełenski zapewnił, że Ukraina "będzie aktywnie działać w kwestii reformy tego organu ONZ. Rada Bezpieczeństwa - jak wezwał - powinna być bardziej zbalansowana, transparentna i skuteczna.

Mateusz Obremski