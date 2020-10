OPCW jest gotowa pomóc Rosji przy śledztwie w sprawie Nawalnego

Organizacja ds. Zakazu Broni Chemicznej (OPCW) zadeklarowała w poniedziałek, że jest gotowa wysłać w najbliższym czasie swoich ekspertów do Rosji w celu udzielenia pomocy przy śledztwie, dotyczącym próby zabójstwa przy użyciu zakazanego chemicznego środka bojowego rosyjskiego opozycjonisty Aleksieja Nawalnego.

OPCW w oświadczeniu napisała, że 1 października otrzymała od Rosji prośbę o pomoc przy śledztwie. Dzień później dyrektor generalny Organizacji Fernando Arias zwrócił się do Moskwy o wyjaśnienie, jaka pomoc jest oczekiwana od ekspertów OPCW.

"Sekretariat Techniczny jest gotowy do zapewnienia niezbędnej wiedzy, a grupa ekspertów może zostać wysłana w krótkim czasie" - zapewniła OPCW w oświadczeniu.

20 sierpnia Nawalny poczuł się źle na pokładzie samolotu lecącego z Tomska do Moskwy i stracił przytomność. Samolot lądował w Omsku na Syberii, gdzie opozycjonista został hospitalizowany. Na żądanie rodziny dwa dni później został przetransportowany lotniczym ambulansem do kliniki Charite w Berlinie, gdzie został poddany szczegółowym badaniom i intensywnemu leczeniu. Władze Niemiec podały, że próbowano go otruć środkiem typu Nowiczok, opracowanym jeszcze w czasach ZSRR.

23 września Nawalny został wypisany ze szpitala, ale wciąż przebywa w Niemczech. Jak zapowiadali jego współpracownicy, pozostanie tam do zakończenia rehabilitacji, która może potrwać kilka tygodni.