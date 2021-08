Opłata za abonament RTV może być podwyższona

Niemiecki Trybunał Konstytucyjny ogłosił korzystny dla publicznych mediów wyrok, dając możliwość podwyższenia abonamentu radiowo-telewizyjnego. Wcześniej możliwość taka była zablokowana.

Opłata za abonament tymczasowo wzrośnie do 18,36 euro miesięcznie - zarządził Federalny Trybunał Konstytucyjny. Wcześniej kraj związkowy Saksonia-Anhalt zablokował tę podwyżkę (o 86 centów), co sędziowie TK ocenili jako naruszenie wolności nadawania, zapisanej w Ustawie Zasadniczej RFN - informuje w czwartek portal Tagesschau.

Pierwotnie planowana podwyżka opłaty abonamentowej nie doszła do skutku, ponieważ głosowanie w tej sprawie w parlamencie Saksonii-Anhalt zostało odwołane w grudniu 2020 roku. Nadawcy publiczni, zarówno stacje telewizyjne jak i rozgłośnie radiowe, złożyli skargi konstytucyjne.



"Powodem blokady w Saksonii-Anhalt był spór koalicyjny między CDU, SPD i Zielonymi. Premier landu Reiner Haseloff z CDU wycofał ustawę przed głosowaniem w parlamencie, ponieważ było jasne, że jego partia - w przeciwieństwie do koalicjantów SPD i Zielonych - nie poprze podwyżki" - wyjaśnia Tagesschau.

Skarga konstytucyjna nadawców publicznych dotyczyła ewentualnego naruszenia wolności nadawania, którą Ustawa Zasadnicza RFN gwarantuje w art. 5. Zgodnie z dotychczasowym orzecznictwem Federalnego Trybunału Konstytucyjnego, państwo ma obowiązek finansowania nadawców publicznych "w oparciu o potrzeby" - podkreśla Tagesschau. "Nadawcy powinni otrzymywać tyle środków finansowych, ile potrzebują do wykonywania swojej pracy" - wyjaśnia portal.

W czasach "gdy z jednej strony rośnie liczba skomplikowanych informacji, a z drugiej ilość jednostronnych opinii, algorytmów internetowych, fałszywych informacji i deepfake - wzrasta znaczenie nadawania publicznego, finansowanego ze składek" - zdecydowali sędziowie TK w opublikowanym wyroku. Nadawcy powinni przedstawiać rzeczywistość w sposób niezafałszowany poprzez "prawdziwe, rzetelnie zbadane informacje, odróżniające fakty od opinii", a nie skupiać się na sensacji.

Ustawodawca odpowiada za określenie wymagań finansowych do spełnienia tych zadań. "Jeżeli państwo nie wywiązuje się ze swojego zobowiązania współgwarancyjnego, a tym samym spełnienie podstawowego prawa do finansowania staje się niemożliwe, stanowi to już naruszenie wolności nadawania" - pisze o uzasadnieniu sędziów Tagesschau.

"Wyrok daje nam możliwość kontynuowania tworzenia możliwie najlepszego programu dla odbiorców w nadchodzących latach" - skomentował Tom Buhrow, szef telewizji publicznej ARD, dziękując TK "za jednoznaczną decyzję, gwarantującą swobodę nadawania".

Opłata abonamentowa jest dla nadawców publicznych głównym źródłem utrzymania. Opłata jest naliczana od mieszkania, od 2013 roku jego wysokość wynosiła 17,50 euro miesięcznie. Zablokowana dotychczas podwyżka byłaby pierwszą od 2009 roku. Miała ona wypełnić lukę finansową w wysokości 1,5 miliarda euro za lata 2021-2024 - wyjaśnia Tageschau.