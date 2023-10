Organizacja humanitarna: w wojnie Izraela z Hamasem zginęło już więcej dzieci niż we wszystkich konfliktach zbrojnych w zeszłym roku

W wojnie Izraela z Hamasem w ciągu zaledwie trzech tygodni śmierć poniosło już 3195 dzieci, czyli więcej niż ginęło każdego roku we wszystkich strefach konfliktów na świecie od 2019 roku – zaalarmowała w niedzielę organizacja humanitarna Save the Children.

"Wzywamy do natychmiastowego zawieszenia broni" - napisała organizacja na platformie X (d. Twitter).

"Te liczby są wstrząsające, a biorąc pod uwagę, że przemoc w Strefie Gazy nie tylko trwa, ale się teraz rozszerza, o wiele więcej dzieci pozostaje poważnie zagrożonych" - ocenił dyrektor Save the Children na okupowane terytoria palestyńskie Jason Lee.

"Śmierć jednego dziecka to już jedna za wiele, ale to są poważne naruszenia o ogromnych proporcjach. Zawieszenie broni to jedyny sposób na zapewnienie im bezpieczeństwa" - dodał Lee, cytowany przez agencję Associated Press.

Według danych kontrolowanego przez Hamas ministerstwa zdrowia w izraelskich bombardowaniach Strefy Gazy od 7 października zginęło 3324 dzieci, a 33 zostały zabite na Zachodnim Brzegu Jordanu. 29 dzieci zabili w Izraelu palestyńscy bojownicy - przekazała stacja Sky News.

W analizowanych przez Save the Children strefach konfliktów w ponad 20 krajach świata zginęło w 2020 roku 2674, w 2021 roku - 2515, a w 2022 roku - 2985 dzieci.

Izrael ogłosił oblężenie Strefy Gazy i rozpoczął bombardowania 7 października w odpowiedzi na brutalny atak z zaskoczenia, jakiego dopuścili się bojownicy kontrolującej to terytorium palestyńskiej organizacji Hamas.