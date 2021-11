Organizacje polonijne z Ameryki Północnej potępiają reżim Łukaszenki

Członkowie Klubów „Gazety Polskiej” z USA i Kanady, jak też patriotyczne organizacje polonijne z Ameryki Północnej potępiły reżim Aleksandra Łukaszenki za kryzys migracyjny na granicy polsko-białoruskiej

"Wyrażamy swój sprzeciw i potępienie wobec białoruskiego reżimu Aleksandra Łukaszenki, który inspirowany przez Rosję dokonał ataku hybrydowego na Polskę. Wrogie działania białoruskich służb mają na celu destabilizację granic Polski, a w konsekwencji granic Unii Europejskiej" - głosi oświadczenie nadesłane PAP.

Przypomina, że reżim w Mińsku prowadzi przygraniczne prowokacje z wykorzystaniem migrantów od sierpnia 2021 roku. Nazywa sprowadzanie dużych grup migrantów na granice z Polską, Litwą i Łotwą w celu ich forsowania jak też demontaż polskich umocnień granicznych przez białoruskie oddziały dowodem na celowe skoordynowane działania białoruskiego reżimu. Wspólne ćwiczenia wojsk białoruskich i rosyjskich w pobliżu granicy uznaje za dowód na wrogie zaangażowanie Kremla w tych prowokacjach.

"Domagamy się od rządów Unii Europejskiej i przedstawicieli rządów w krajach demokratycznych stanowczych reakcji wobec reżimu Aleksandra Łukaszenki, zaostrzenia sankcji, realnego i bezwarunkowego zabezpieczenia granic Unii Europejskiej, podjęcia kroków, które ograniczą wykorzystywanie migracji ludzi w celu wywołania kryzysu, napiętnowania roli administracji prezydenta Rosji" - podkreślają autorzy dokumentu.

Traktują ataki hybrydowe na granice Polski jako bezprecedensowe zagrożenie dla państw Europy. Wywołanie kryzysu humanitarnego z wykorzystaniem migrantów portretują jako narzędzie służące eskalacji działań destabilizacyjnych i skonfliktowania krajów europejskich.

"Odpowiedzialność za kryzys humanitarny ponosi wspierany przez Kreml reżim Aleksandra Łukaszenki i wyłącznie ten reżim powinien być adresatem wezwań, by ten kryzys powstrzymać. Wzywamy wszystkie organizacje patriotyczne do potępienia stymulowanych przez administrację Władimira Putina działań Aleksandra Łukaszenki, który nie posiada demokratycznego mandatu do reprezentowania obywateli Białorusi" - akcentują przedstawiciele organizacji amerykańskich i kanadyjskich.

Ich oświadczenie przestrzega przed prowokacjami i dezinformacją medialną ze strony białoruskiego i rosyjskiego reżimu. Stwierdza też, że jest "powielana przez niektóre polskie i zagraniczne media, wrogo nastawione wobec Polski i polskiego rządu".

"Członkowie prawie 500. Klubów "Gazety Polskiej" działających na świecie wyrażają poparcie i uznanie dla żołnierzy Wojska Polskiego i funkcjonariuszy Straży Granicznej strzegących wschodniej granicy Polski i Unii Europejskiej. Dziękujemy!" - konkluduje podpisana przez Kluby "Gazety Polskiej" z USA i Kanady deklaracja.

Z Nowego Jorku Andrzej Dobrowolski