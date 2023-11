Orkan Ciaran jeszcze nie dotarł nad Czechy i Słowację

W Czechach i na Słowacji do piątkowego południa obowiązywać będą ostrzeżenia przed silnym wiatrem. Meteorologowie przewidują, że osiągnę on od 10 km/h w dolinach po 110 km/h w szczytowych rejonach gór w Czechach. Na Słowacji może dojść do 140 km/h.

W związku z nadciągającym wiatrem wydano ostrzeżenia pierwszego (najwyższego stopnia) oraz drugiego stopnia. W Czechach wiatr może wystąpić na całym terytorium. Ostrzeżenia na Słowacji nie dotyczą wschodniej części kraju.

Na Słowacji przewiduje się, że wiatr może łamać lub wyrywać z korzeniami drzewa. Może dojść do uszkodzeń budynków i zaparkowanych pojazdów.

Z Pragi Piotr Górecki