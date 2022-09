Osłabienie Rosji wykorzystuje już Azerbejdżan

Nowa faza konfliktu pomiędzy Azerbejdżanem a Armenią jest ściśle powiązana ze stratami Rosji na Ukrainie. Kreml jako protektor Armenii nie ma już odpowiednich sił wsparcia. Azerbejdżan próbuje na tym zyskać.

Rozpoczęła się rejestracja na naszą najnowszą konferencję. PRECOP 27 pod patronatem WNP.PL odbędzie się 18-19 października i poprzedzi Szczyt Klimatyczny COP27 w Egipcie. Zapraszamy!

Ostrzał artyleryjski, który rozpoczął nową fazę konfliktu pomiędzy Azerbejdżanem i Armenią, ruszył w nocy 13 września. Po obu stronach są już ofiary w personelu wojskowym. Działania zbrojne prowadzone były na granicy pomiędzy państwami, a nie w Górskim Karabachu, który przez ostatnie dwie dekady był główną areną walk.

Azerbejdżan dąży do połączenia swoich terytoriów z Turcją i umocnienia swojej pozycji na Kaukazie Południowym

Warto przypomnieć, że na jesieni 2020 roku armia Azerbejdżanu opanowała praktycznie cały region Górskiego Karabachu, który stanowił ormiański byt quasi państwowy wewnątrz Azerbejdżanu.

Ciężar konfliktu przeniósł się na nieuregulowaną granicę pomiędzy Armenią a Azerbejdżanem. Siły Azerbejdżanu uzyskały pełen dostęp do granicy z Armenią po odbiciu z rąk Ormian Górskiego Karabachu.

Kolejnym głównym celem Baku jest obecnie prawdopodobnie połączenie swojego terytorium poprzez korytarz Zangezur (przebiegający przez terytorium Armenii) z eksklawą Azerbejdżanu w Nachiczewaniu. Takie rozwiązanie zapewniłoby Azerom połączenie lądowe z ich koalicjantem - Turcją.

Po zakończeniu ostatniej fazy konfliktu w 2020 roku strony ustaliły, że kontrolę nad połączeniem lądowym pomiędzy Azerbejdżanem a Nachiczewaniem będzie sprawować Rosja, która jest protektorem Armenii w ramach Organizacji Układu o Bezpieczeństwie Zbiorowym (ODKB – bloku militarno-politycznego zrzeszającego sześć państw w tym Armenię i Rosję).

Armenia może być osamotniona, bo Rosja zużywa swoje siły na Ukrainie

Z perspektywy Baku eskalacja konfliktu z Armenią wydaje się nieprzypadkowa w tym okresie. Rosja traci przewagę w wojnie z Ukrainą i potrzebuje zaangażowania praktycznie całej swojej siły wojskowej w tym konflikcie, ściągając do walki nawet jednostki stacjonujące na Kaukazie. Z kolei, Armenia nie posiada odpowiedniego potencjału zbrojnego, żeby przeciwstawić się nowocześnie wyposażonej armii Azerbejdżanu.

Premier Armenii Nikol Paszynian oficjalnie zwrócił się o wsparcie do Kremla, powołując się na traktat o przyjaźni, współpracy i wzajemnej pomocy, który obliguje Rosję do pomocy oraz do ODKB, która jako organizacja militarna ma obowiązek wsparcia swoich członków. Jak dotąd rosyjskie siły stacjonujące w Armenii nie podjęły żadnych działań na rzecz integralności Armenii.