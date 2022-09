Ostateczny wyrok za kleptokrację. Były premier w więzieniu

23 sierpnia 2022 r. zapisze się jako wyjątkowy dzień w politycznej historii Malezji, a może i Azji Południowo-Wschodniej. Oto Sąd Federalny (to rodzaj sądu najwyższego) odrzucił jednogłośną decyzją apelację byłego premiera, Najiba Razaka.

Najib Rezak jest pierwszym szefem rządu Malezji, który trafił do więzienia.

Jego proces stał się kluczowym wydarzeniem politycznym w kraju.

Dodatkowym ciosem dla byłego premiera może być - wracająca w ostatnich dniach - sprawa nieprawidłowości przy zakupie okrętów wojennych.

Najib Razak skazany został na 12 lat więzienia w związku z skandalem korupcyjnym 1MDB. Wedle Departamentu Stanu USA był to „największy do dziś przykład kleptokracji”. Szacuje się bowiem, że z państwowego funduszu 1MDB wyprowadzono 4,5 mld dolarów, z czego nawet miliard trafić miał do byłego premiera...

Rezak prosto z sali rozpraw został przewieziony do więzienia Kajang Prison pod Kuala Lumpur. Według władz nie może liczyć na żadne specjalne traktowanie.

Utrzymanie wyroku i fakt, że polityk znalazł się faktycznie w więzieniu, jest historycznym wydarzeniem w Malezji. Co więcej: to dopiero pierwsza z kilkudziesięciu spraw korupcyjnych związanych z 1MDB, w których Najib Razak jest oskarżony. W wielu z nich grożą mu wyroki surowsze niż dotychczasowe 12 lat.

Kluczowy stal się jednak fakt, że były premier jest pierwszym szefem rządu Malezji, który trafił do więzienia. W regionie znanym z korupcji jest to bez wątpienia wydarzenie o fundamentalnym znaczeniu dla przywrócenia poczucia, że elity polityczne też mogą odpowiadać karnie za swoje czyny.

Sprawa ciągnie się już od lat. Z pełną mocą afera wybuchła w 2015 roku

Skandal 1MDB ma swój początek w 2009 r., kiedy Najib Razak, doświadczony polityk rządzącej Malezją od uzyskania niepodległości partii UMNO, został premierem kraju. W tym samym roku powołał do życia fundusz 1Malaysia Development Berhad, przekształcając lokalne (dla stanu Terengganu) Terengganu Investment Authority (TIA) w instytucję ogólnokrajową. Oficjalnym zadaniem tej instytucji było wspieranie długofalowego zrównoważonego rozwoju i dobrobytu mieszkańców Malezji.

Od początku fundusz wywoływał sporo kontrowersji - ze względu na brak przejrzystości i kontroli. Już w 2010 r pojawiły się wątpliwości, dotyczące deklarowanego zysku. Uważano, że ten związany jest nie z pracami funduszu, ale z bezpłatnym przekazaniem terenów inwestycyjnych przez władze państwa.

W tym samym okresie na kluczową osobę związaną z działaniami funduszu wyrósł Jho Low, znany też jako Low Taek Jho, wcześniej specjalny doradca TIA. Nie zajmując żadnego oficjalnego stanowiska wykonawczego, stał się kluczową osobą w instytucji.

Jak wynika ze śledztwa, to on pomógł 1MDB skontaktować się z Goldman Sachs, Deutsche Bank czy Petro Saudi. Te dwie pierwsze instytucje zapłaciły zresztą później w USA gigantyczne kary w związku ze skandalem...

Generalnie instytucje te wyemitowały w imieniu 1MDB papiery wartościowe - pobierając za to bardzo sowite opłaty, w tym również te “pod stołem”; następnie środki te za pośrednictwem spółek zależnych zostały przekazane "zainteresowanym osobom", zamiast zostać wydane zgodnie z przeznaczeniem.

Z pełną mocą afera wybuchła w 2015 r., kiedy wyciekł raport sugerujący, że na konta premiera Najiba Razaka zasiliło co najmniej 700 mln dolarów z 1MDB.

Nie pomogły próby tuszowania sprawy. Pomimo starań ówczesnych władz Malezji, które zamknęły opisujące sprawy gazety, a za jednym z dziennikarzy śledczych próbowały wysłać międzynarodowy list gończy, postępowania nie udało się skończyć. Choć po wymianie prokuratora generalnego malezyjska komisja antykorupcyjna uniewinniła premiera od zarzutów - uznając, że że sporne 700 mln dol. było darowizną od władcy Arabii Saudyjskiej, a nie środkami z 1MDB - sprawa nie przycichła. Między innymi dlatego, że taka darowizna nie zdarza się codziennie, a konta, z których płynęły pieniądze, należały do firm powiązanych z Jho Low, a nie rodziną Saudów...

Były premier wyraźnie stosował taktykę opóźniającą. Może liczyć tylko na królewską amnestię

Narastające niezadowolenie społeczne w Malezji doprowadziło do sytuacji, w której do polityki wrócił Mahathir Mohamed, ponad dziewięćdziesięcioletni dawny mentor Najiba Razaka i były przywódca partii UMNO.

Pomimo zaawansowanego wieku rzucił wyzwanie stronnictwu, które przez wiele dekad sam współtworzył, zjednoczył opozycję i wystartował w wyborach przeciwko premierowi Rezakowi. Zwyciężył w maju 2018 r. Po raz pierwszy od uzyskania niepodległości przez Malezję UMNO utraciło władzę...

Proces Najiba Razaka stał się kluczowym wydarzeniem politycznym w kraju. Tymczasem - wskutek przetasowań parlamentarnych - do władzy wróciła UMNO, a premierem został Muhyiddin Yassin. Jednocześnie nowy premier unikał rozpisania nowych wyborów, zasłaniając się pandemicznym kryzysem.

Sytuacja ta wzbudziła obawy o ponowne „zamiecenie sprawy pod dywan” - tym bardziej, że Najib Razak cieszył się sporym autorytetem w partii. Pewnym zaskoczeniem był zatem wyrok skazujący, wydany w czerwcu 2020 r., w pierwszej ze spraw - dotyczącej korupcji poświadczonej przelewami na prywatne konto byłego szefa rządu 9,4 mln dolarów od SRC International, jednej ze spółek powiązanych z 1MDB. To właśnie ten wyrok został podtrzymany - po dwuletniej i wyjątkowo zajadłej batalii we wszystkich kolejnych instancjach sądowych w Malezji.

W ostatnim etapie były premier wyraźnie stosował taktykę opóźniającą. Wielokrotnie w czasie miesiąca zmieniał ekipę prawników, za każdym razem domagając się odroczenia rozprawy... W ostatnim tygodniu wnioskował nawet o wykluczenie przewodniczącej składu Tun Tengku Maimun, pod pretekstem jej stronniczości. Dowodem miał być krytyczny wobec Razaka post jej męża sprzed czterech lat.

W ten sposób Rezak dążył do opóźnienia wyroku do czasu wyborów, planowanych na 2023 r., licząc na swoje zwycięstwo i użycie wpływów politycznych - celem uzyskania korzystnego wyroku. Tak się jednak nie stało..,

Jedyna nadzieja, jaka pozostała Najibowi Razakowi, to królewska amnestia, albo - znacznie mniej prawdopodobna - korzystny wynik kasacji. Rozpoczęcie tych procedur nie wstrzymuje jednak wykonania wyroku więzienia.

To nie koniec procesów... Jest jeszcze sprawa zakupu okrętów wojennych

Dodatkowym ciosem dla byłego premiera, może być, wracająca w ostatnich dniach, sprawa nieprawidłowości przy zakupie okrętów wojennych. Jednostki zamówiono w okresie, kiedy Razak był premierem i ministrem finansów. Nie tylko wybrano okręty niezgodne z zapotrzebowaniem marynarki wojennej (a z pierwotnie planowanych sześciu sztuk do końca 2019 r. żadna nie jest jeszcze gotowa), ale na dodatek pojawiły się zarzuty o mechanizmy korupcyjne wprost identyczne ze skandalem 1MDB.

Obecnie przy władzy ponownie jest UMNO. Sprawy nie zostaną jednak prawdopodobnie zatuszowane. Premier Ismail Sabri bin Yaakob, skądinąd przeciwnik frakcyjny Najiba Razaka, podkreślił, że konieczne jest wyjaśnienie sprawy, bo takie są oczekiwania społeczne. Próby tuszowania przestępstw mogą się skończyć porażką rządzącej partii.

Sprawa Najiba Razaka to przełom. Politycy mogą nie być bezkarni

Procesy Najiba Razaka jeszcze trwają, ale fakt, że były premier poszedł do więzienia za korupcję jest istotnym przełomem w polityce - w nie tylko w Malezji, ale i w całym regionie.

Warto bowiem odnotować, że za wyjątkiem Singapuru, to Malezja jest najlepiej ocenianym krajem w regionie: w rankingu percepcji korupcji, prowadzonym przez Transparency International, z wynikiem 48 na 100 możliwych punktów uplasowała się na 62. miejscu spośród 180 krajów. Dla porównani:a Polska jest na 42. miejscu z 56 punktami, a zbliżona kulturowo do Malezji Indonezja - na 96. miejscu - z 38 punktami.

Wyrok skazujący dla Najiba Razaka jest szeroko komentowana w prasie wszystkich krajów regionu - zarówno ze względu na swoją wyjątkowość, jak i na determinację i nieugiętość sądu. Stanowi on też ostrzeżenie dla wszystkich polityków w regionie: niech nie czują się bezkarni.

Zobacz naszą najnowszą "Moc opinii" o branży motoryzacyjnej