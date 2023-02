Ostatnie bastiony demokracji padają w Kambodży

Na początku lutego premier Kambodży Hun Sen zamknął śledczy portal internetowy Voice of Democracy, czyli Głos Demokracji. Koniec jednego z ostatnich niezależnych bastionów wolnej prasy może zwiastować pogłębienie kursu w kierunku autorytaryzmu.

Wydarzenie to nie jest bez znaczenia dla Brukseli, która stawia na aktywną politykę na Indopacyfiku, próbując stworzyć przeciwwagę dla Chin i dywersyfikując współpracę gospodarczą i polityczną. Przemiany demokratyczne w państwach ASEAN leżą w interesie UE.

Afera z pomocą dla ofiar trzęsienia ziemi w Turcji

Bezpośrednią przyczyną zamknięcia była publikacja o wsparciu Kambodży dla ofiar trzęsienia ziemi w Turcji. W artykule napisano, że Hun Manet, starszy syn Hun Sena, będący zastępcą naczelnego dowódcy kambodżańskich wojsk lądowych podpisał pakiet pomocy zagranicznej o wartości około 100 tysięcy USD, jednak taki dokument może podpisać tylko premier. Po publikacji szef rządu zażądał przeprosin, informując, że reputacja jego gabinetu ucierpiała ze względu na artykuł.

Na sytuację zareagowało Kambodżańskie Centrum Niezależnych Mediów (CCIM), czyli organizacja pozarządowa, która prowadziła Voice of Democracy. CCIM wydało oświadczenie, w którym tłumaczyła się z artykułu podkreślając, że cytowała rzecznika rządu. Organizacja wyraziła również ubolewanie związane z sytuacją. Jednak na próżno - licencja na prowadzenie Voice of Democracy została wycofana w poniedziałek 13 lutego.

Najdłużej urzędujący lider polityczny świata zabezpiecza się przed wyborami

Aktywiści doszukują się jednak drugiego dna, ponieważ do zamknięcia Voice of Democracy doszło na kilka tygodni przed zbliżającymi się wyborami. Warto przypomnieć, że Hu Sen to jeden z najdłużej urzędujących liderów politycznych świata. Premierem Kambodży jest nieprzerwanie od 1985 r., natomiast od 2015 roku stoi na czele Kambodżańskiej Partii Ludowej. W przeszłości był także ministrem spraw zagranicznych między 1979 a 1986 rokiem, a następnie między 1987 a 1990 rokiem.

Nie jest tajemnicą, że CCIM wspierały finansowo zachodnie ambasady, a także organizacje związane ze wspieraniem wolności prasy, w tym Reporterzy bez Granic (Reporters without Borders) i Transparency International. Voice of Democracy publikował teksty i produkował raporty radiowe zarówno po khmersku, jak i po angielsku, nie uciekając od podnoszenia trudnych tematów, takich jak na przykład prawa pracownicze, przestępstwa przeciwko środowisku, korupcja polityczna, czy afery związane z niewolnictwem.

