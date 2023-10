Ostrzelany szpital w Strefie Gazy. Zginęło ponad 500 osób

Palestyńskie władze Strefy Gazy oświadczyły, że szpital ostrzelało z powietrza izraelskie lotnictwo. Siły Obronne Izraela (IDF) twierdzą natomiast, że spadła na niego rakieta wystrzelona przez organizację Palestyński Islamski Dżihad, która współpracuje z Hamasem.

Palestyńskie ministerstwo zdrowia podało, że co najmniej 500 osób zginęło we wtorek w wybuchu w szpitalu w Gazie, będącym wynikiem - według tego resortu - izraelskiego ataku lotniczego. Jeśli te informacje się potwierdzą, atak na Szpital Al-Ahli w Gazie byłby najtragiczniejszym w skutkach izraelskim atakiem z powietrza od 2008 r.

Izrael twierdzi, że to rakieta Palestyńskiego Islamskiego Dżihadu

W oświadczeniu izraelskiego wojska oceniono "na podstawie analizy systemów IDF", że "w kierunku Izraela wystrzelono rakiety, które przeleciały w pobliżu szpitala, gdy ten został trafiony" - przekazał portal Times of Israel.

"Według informacji wywiadowczych z kilku źródeł, jakie posiadamy, za nieudany atak (rakietowy), który uderzył w szpital, odpowiada organizacja Palestyński Islamski Dżihad" - dodano w komunikacie IDF.

Wcześniej izraelskie siły zbrojne poinformowały, że szpital "nie jest celem dla IDF", a izraelskie media spekulowały, że przyczyną wybuchu mogła być wadliwa rakieta bojowników Hamasu.

Władze palestyńskie ogłosiły w środę, że w wyniku ostrzału z powietrza w szpitalu w mieście Gaza zginęło około 500 osób. Oskarżyły o ten atak Izrael, pod adresem którego wkrótce z wielu krajów popłynęły słowa potępienia.

Prezydent Autonomii Palestyńskiej Mahmud Abbas ocenił to jako potworną zbrodnię i ludobójstwo. Iran nazwał atak "okrutną zbrodnią wojenną", Turcja uznała, że świadczy on o "braku podstawowych ludzkich wartości". Liga Arabska wezwała zaś Zachód do "natychmiastowego powstrzymania tragedii (w Strefie Gazy)".

Atak na szpital "silnie potępiła" również Światowa Organizacja Zdrowia (WHO), która jednak powstrzymała się od oceny, kto za to odpowiada.

Trzydniowa żałoba. Palestyńskie władze Strefy Gazy oskarżają izraelskie lotnictwo

Część budynku się pali, część dachu się zawaliła, wszędzie jest szkło – przekazał BBC chirurg pracujący w szpitalu Al-Ahli w Gazie, gdzie w wyniku wybuchu zginęło, według palestyńskich władz, około 500 osób. Izrael i Palestyńczycy obwiniają się nawzajem za ten atak.

Według innego lekarza, którego nazwiska nie podano, w szpitalu w centrum miasta Gaza chroniło się około 4 tys. osób. Obecnie placówka jest nieczynna w 80 proc., a setki osób zginęły lub zostały ranne w wybuchu.

Palestyńsko-brytyjski chirurg Ghassan Abu Sittah pracował w szpitalu Al-Ahli w momencie uderzenia. "Części szpitala się palą. Nie wiem, czy to oddział ratunkowy, ale na pewno sala operacyjna. Część dachu się zawaliła. Wszędzie jest szkło" - powiedział BBC.

Prezydent Autonomii Palestyńskiej Mahmud Abbas ogłosił z powodu wybuchu w szpitalu trzydniową żałobę. Odwołał również planowane spotkanie z prezydentem USA Joe Bidenem, które miało się odbyć w Jordanii - podała agencja Reutera.

