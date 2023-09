Oto, jak radzi sobie rosyjska gospodarka. Takich odczytów nie było od dawna

Rosyjski PMI dla sektora usług, pokazujący nastroje przedsiębiorców, w sierpniu wyniósł 57,6 pkt. To znaczny wzrost w porównaniu z 54 pkt. w lipcu i potwierdzenie tezy, że rosyjska gospodarka wykazuje sporą odporność. Tak ma jednak być tylko do czasu.

PMI to kluczowy wskaźnik mierzący nastroje przedsiębiorców. Każdy wynik powyżej neutralnego 50 oznacza się za pozytywny.

Agencja S&P diagnozuje ożywienie w rosyjskiej gospodarce

Sierpniowe wzrosty to w przypadku tego wskaźnika – jak zauważa w swoim raporcie agencja S&P Global – drugi największy skok w górę w przeciągu ostatnich trzech lat.

Wcześniej opublikowany wskaźnik PMI dla przemysłu w Rosji wyniósł 52,7 pkt. w porównaniu z 52,1 pkt. miesiąc wcześniej.

Globalny PMI dla Rosji wzrósł do poziomu 55,9 pkt. w porównaniu z 53,5 pkt. w lipcu.

Jak zauważa S&P nowe zamówienia w rosyjskiej gospodarce rosły najszybciej od czerwca 2008 roku. Poziom pewności, że sprawy podążają we właściwym kierunku, był wśród rosyjskich przedsiębiorców z kolei najwyższy od września 2021 roku.

Ogólną ekspansję gospodarki podtrzymują wzrosty obserwowane zarówno w przemyśle, jak i w usługach. W tych ostatnich rozwój jeszcze przyspieszył – zauważa S&P.

Ekonomiści nie mają jednak wątpliwości, że problemy będą się mnożyć

Czy to oznacza, że sankcje nie działają, a rosyjska gospodarka ma się świetnie? Ekonomiści są bardzo dalecy od takich diagnoz.

Po pierwsze, od początku inwazji Rosji na Ukrainę coraz głośniej wyrażane są podejrzenia, że putinowska administracja poprawia dane tak, aby sytuacja wyglądała na lepszą, niż jest w rzeczywistości.

Przestawienie gospodarki na wojenne tory oznacza też, że choć spadki w samym PKB mogą być mniej widoczne, to jednak życie zwykłych Rosjan pogarsza się, bo wojna kosztuje.

Wzrost wydatków na wojnę tworzy nowe zagrożenia dla putinowskiego reżimu

Jak zauważył w lipcu 2023 r. Leonid Bershidsky z agencji Bloomberga, chociaż Rosja wciąż wykazuje ekonomiczną odporność, to nie jest w stanie wytrzymać kosztów wojny na dłuższą metę. Gdy więc z jednej strony pogłoski o tym, że Rosja lada moment imploduje, są przesadzone, to z drugiej strony nie znaczy to, że taki scenariusz nie jest możliwy.

W szczególności w jego ocenie dobrze widać dziurę, jaką w rosyjskim budżecie spowodowało grudniowe zaostrzenie sankcji na ropę. W rezultacie miesięczne wpływy do budżetu praktycznie spadły o wartości rzędu ponad 20 proc. rok do roku.

Tymczasem to za pomocą hojnych wydatków socjalnych z budżetu prezydentowi Rosji Władimirowi Putinowi przez lata udawało się utrzymać swoją bazę poparcia. Jak stwierdził Bershidsky, jeśli putinowska administracja teraz zrezygnuje z nich na korzyść wydatków na wojnę, fala niezadowolenia może być paliwem do wzniecenia kolejnego puczu, który – w odróżnieniu od tego czerwcowego, gdy zbuntowane oddziały Jewgienija Prigożyna maszerowały na Moskwę – mógłby się udać.